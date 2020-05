Έλον Μάσκ: Η Καλιφόρνια του απαγορεύει να βαφτίσει το παιδί του X Æ A-12

Ο Έλον Μάσκ και η σύντροφος του, τραγουδίστρια της ποπ, Κλερ Ελιζ Μπούτσερ, πιο γνωστή ως Γκράιμς, απέκτησαν πρόσφατα το πρώτο τους παιδί και ανακοίνωσαν ότι θα του δώσουν ένα μάλλον ασυνήθιστο όνομα. Είναι δε τόσο παράξενο, ώστε πολλοί αμφισβήτησαν εάν είναι ακόμη και νόμιμο.

Ο γιος τους θα ονομάζεται X Æ A-12 Musk, δήλωσε ο εκτελεστικός διευθυντής της SpaceX τη Δευτέρα, 4 Μαίου. Την επόμενη μέρα, η Γκράιμς, με ανάρτηση της στο Twitter, έδωσε την μετάφραση του ονόματος. Πρόκειται για έναν συνδυασμό του X για «την άγνωστη μεταβλητή», Æ που αντιπροσωπεύσει την αγάπη και την τεχνητή νοημοσύνη, και το A-12 για να τιμήσει τον πρόδρομο του αγαπημένο τους αεροσκάφους, το SR -71.

•X, the unknown variable ⚔️

•Æ, my elven spelling of Ai (love &/or Artificial intelligence)

•A-12 = precursor to SR-17 (our favorite aircraft). No weapons, no defenses, just speed. Great in battle, but non-violent 🤍

+

(A=Archangel, my favorite song)

(⚔️🐁 metal rat)

— ꧁ ༒ Gℜiꪔ⃕es ༒꧂ 🍓🐉🎀 小仙女 (@Grimezsz) May 6, 2020