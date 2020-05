Χαρδαλιάς: Καλούμε όλους να συμμορφωθούν-Επιφυλασσόμαστε για περισσότερα μέτρα (βίντεο)

Ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας,Νίκος Χαρδαλιάς στην σημερινή ενημέρωση ανέφερε πως έχει ξεκινήσει μια νέα καθημερινότητα, ιδιαίτερα ρευστή και κρίσιμη για την επόμενη πορεία.

Οι συστάσεις για αποφυγή συγχρωτισμού βασίζεται σε επιστημονικά δεδομένα.

Σε ό,τι αναφορά τη χθεσινή πρώτη ημέρα της δεύτερης φάσης, ο κ. Χαρδαλιάς επισήμανε ότι «η εικόνα κάφε-μπαρ στις 11 το βράδυ σε διάφορες πόλεις και ειδικά στην περιφέρεια να παίζουν μουσική στη διαπασών και να προμηθεύουν δήθεν take away ποτά με τους πελάτες στοιβαγμένους όρθιους ανά δεκάδες, μέσα και έξω, χωρίς να τηρούν τις απαραίτητες αποστάσεις και τα μέτρα προφύλαξης, αν και σε μικρή κλίμακα, προσβάλλει βάναυσα όλους μας».

Ως εκ τούτου, ο κ. Χαρδαλιάς ξεκαθάρισε ότι το take away αφορά στον καφέ και επιβάλλει ό,τι λέει η άδεια τους: να το παραγγείλουν, να το παραλάβουν και να φύγουν από τον χώρο. “Take away σε ποτά από τα καφέ ή τα κάφε-μπαρ δεν επιτρέπεται. Όπως δεν επιτρέπεται στα καταστήματα αυτά να παίζουν μουσική στη διαπασών”, είπε χαρακτηριστικά ο κ. Χαρδαλιάς.

Τόνισε ότι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί του κράτους ενεργοποιούνται από σήμερα προς την κατεύθυνση διαφύλαξης της δημόσιας υγείας και εφαρμογής των νόμων και γι’ αυτή την περίπτωση. Υπενθύμισε για τους παραβάτες υπάρχουν πρόστιμα και επιφυλάχθηκε για περισσότερα μέτρα αν συνεχιστούν παρόμοια φαινόμενα.