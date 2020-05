Αποκαλυπτική έκθεση της CIA: Η Κίνα έκρυβε την αλήθεια για τον κορωνοϊό

Η CIA πιστεύει ότι η Κίνα προσπάθησε να αποτρέψει τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας από το να σημάνει τον συναγερμό για τον κορωνοϊό τον Ιανουάριο, μια περίοδο που το Πεκίνο συγκέντρωνε ιατρικές προμήθειες από διάφορες χώρες.

Σύμφωνα με την έκθεση της CIA, το περιεχόμενο της οποίας επιβεβαίωσαν στο Newsweek δύο πηγές εντός της υπηρεσίας πληροφοριών, η Κίνα απείλησε τον ΠΟΥ ότι θα σταματούσε να συνεργάζεται με την έρευνα για τον κορονοϊό αν ο ΠΟΥ εξέδιδε ανακοίνωση για έκτακτο παγκόσμιο συναγερμό για τον ιό.

Είναι η δεύτερη έκθεση από υπηρεσία πληροφοριών της Δύσης που υποστηρίζει ότι η Κίνα έπαιξε κάποιον ρόλο στην πανδημία και αναμένεται να “ανάψει” φωτιά στις σχέσεις μεταξύ Κίνας και ΗΠΑ, οι οποίες είναι ήδη τεταμένες.

Η πρώτη έκθεση δημοσιεύθηκε στο Der Spiegel την περασμένη εβδομάδα, με πληροφορίες από την αντίστοιχη υπηρεσία πληροφοριών της Γερμανίας, και κατηγορούσε τον Κινέζο Πρόεδρο για άσκηση πίεσης στον Γενικό Διευθυντή του ΠΟΥ, Tedros Adhanom Ghebreyesus στις 21 Ιανουαρίου. Ο ΠΟΥ απέρριψε τους ισχυρισμού ότι ο Κινέζος Πρόεδρος παρενέβη αυτοπροσώπως, αλλά αρνήθηκε να δώσει απάντηση αν Κινέζοι αξιωματούχοι προσπάθησαν να αλλάξουν ή να καθυστερήσουν την κήρυξη της πανδημίας.

“Δεν μπορούμε να σχολιάσουμε συγκεκριμένες συζητήσεις με αρχηγούς κρατών αλλά μπορούμε να πούμε ότι πάντα ο ΠΟΥ κατά τη διάρκεια της πανδημίας έδρασε σύμφωνα με τις αρχές του ως ένας τεχνικός οργανισμός που βασίζεται σε αποδείξεις και έχει σκοπό την προστασία όλων των ανθρώπων παντού. Ο ΠΟΥ βασίζει τις συστάσεις του στην επιστήμη, στις καλύτερες τεχνικές για την δημόσια υγεία, στις αποδείξεις, στα δεδομένα και στις συμβουλές ειδικών επιστημόνων” δήλωσε ο εκπρόσωπος του οργανισμού, Christian Lindmeier στο Newsweek. “Ο Dr Tedros δεν επικοινώνησε με τον Πρόεδρο της Κίνας στις 20, 21 ή 22 Ιανουαρίου. Ο Dr Tedros και η ομάδα του συναντήθηκαν με τον Πρόεδρο της Κίνας στο Πεκίνο στις 28 Ιανουαρίου. Και το θέμα της κήρυξης πανδημίας δεν συζητήθηκε κατά αυτή τη συνάντηση” πρόσθεσε.

Η Κίνα δέχθηκε σφοδρή κριτική για την αρχική διαχείριση του κορωνοϊού στην Ουχάν, όταν η κυβέρνηση επέλεξε να αποσιωπήσει το γεγονός και απέτρεψε γιατρούς από το να ενημερώσουν σχετικά τον κόσμο και σύμφωνα με το Associated Press, καθυστέρησε την επίσημη ανακοίνωση για την έξαρση του κορωνοϊού κατά έξι ημέρες ενώ οι κάτοικοι έφευγαν από τον πόλη, μεταφέροντας τον ιό σε όλον τον πλανήτη. Το υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας δεν απάντησε στο Newsweek σχετικά με την υπόθεση, αλλά σε συνέντευξη Τύπου της Δευτέρας ανέφερε ότι “ο Κινέζος ηγέτης δεν είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον επικεφαλής του ΠΟΥ στις 21 Ιανουαρίου” ως απάντηση στο θέμα που δημοσίευσε το Der Spiegel.

Η χρονική αλληλουχία στο έγγραφο της CIA με τίτλο “U.N.-China: WHO Mindful But Not Beholden to China,” και η γερμανική έκθεση καταλήγουν στο ίδιο συμπέρασμα με μια άλλη ανάλυση από το Τμήμα Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, που αναφέρει ότι η Κίνα “καταπίεσε” τις πληροφορίες για την έξαρση των κρουσμάτων για να συγκεντρώσει ιατρικές προμήθειες από όλον τον πλανήτη. Αυτή η ανάλυση δημοσιεύθηκε αρχικά από το Associated Press, αλλά η Πρεσβεία της Κίνας στην Ουάσιγκτον την χαρακτήρισε αβάσιμη με σχόλιό της στο Newsweek. Το Πεκίνο συγκέντρωσε 2,5 δισ. κομμάτια ατομικής προστασίας, εκ των οποίων περίπου 2 δισ. ήταν μάσκες, από τις 24 Ιανουαρίου μέχρι τις 29 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με τα τελωνεία της Κίνας. Η μεγάλη αύξηση στις παραγγελίες συνοδεύτηκε από τηλεφωνήματα από τους διπλωμάτες της Κίνας για να διασφαλίσουν τις προμήθειες αυτές, ώστε να θωρακιστεί η χώρα για τον κορονοϊό, που ολοένα και χειροτέρευε.