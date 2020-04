Βίντεο: Ο Τζον Φόγκερτι τραγουδάει με την οικογένεια του

Σε καραντίνα βρίσκεται ο Τζον Φόγκερτι και η οικογένεια του, και εκμεταλλεύτηκαν την ευκαιρία για να ηχογραφήσουν στο στούντιο του σπιτιού τους, μια καινούργια εκδοχή του «Lodi», της κλασικής επιτυχίας των Creedence Clearwater Revival.

Στο βιντεοκλίπ, ο Τζον Φόγκερτι δίνει τον τόνο με την ηλεκτρική του κιθάρα, ενώ ο γιος του, Σέιν είναι στο μπάσο και ο άλλος του γιος, Τάιλερ μαζί με την κόρη του, Κέλσι συνοδεύουν με ακουστικές κιθάρες. Το τραγούδι που αφηγείται την ιστορία ενός μουσικού που παλεύει να τα φέρει βόλτα επαγγελματικά αλλά δεν τα καταφέρνει, είναι επίκαιρο όσο ποτέ, σε μία περίοδο όπου οι ζωές και οι καριέρες τόσων μουσικών βρίσκονται σε κρίση, λόγω της πανδημίας του κορονοϊού.

«Νομίζω ότι είναι σημαντικό να μην θεωρούμε πλέον τα πράγματα δεδομένα» είπε, ο Τζον Φόγκερτι.

«Αυτή είναι η άποψη της κόρης μου, που τελειώνει φέτος το λύκειο και δυστυχώς δεν θα μπορέσει να είναι ούτε στην αποφοίτηση, αλλά ούτε και στον ετήσιο χορό της τάξης της. Μπράβο, Κέλσι. Τα λές πολύ σωστά. Τώρα, αν βγαίνει κάτι καλό από όλη αυτή την κατάσταση που ζούμε, είναι ότι καταφέρνω να είμαι περισσότερο με την οικογένειά μου παίζοντας μουσική και μοιράζοντας απλόχερα την αγάπη μέσα από αυτήν».

«Δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο από το να παίζω μουσική με τον πατέρα μου», λέει ο γιος του, Σέιν.

Η καινούργια εκδοχή του «Lodi» έρχεται σε συνέχεια μιας άλλης επιτυχίας των Creedence Clearwater Revival, του «Down on the Corner», που επανακυκλοφόρησε πρόσφατα.

Η οικογένεια Φόγκερτι, έχει δώσει σειρά ερμηνειών που ηχογραφεί στο στούντιο του σπιτιού της στο οποίο έχει δώσει την ονομασία, «Cosmo’s Factory/Fogerty’s Factory», που παραπέμπει στο άλμπουμ του 1970, «Cosmo’s Factory». Χαρακτηρηστικό είναι πως δεν δίστασαν να φιλοτεχνήσουν και νέο εξώφυλλο, αυτή την φορά, για τις ανάγκες των ηχογραφήσεων, της συγκεκριμένης σειράς.

«Δίνουμε λίγο χαρά από το σπίτι μας. Διασκεδάζουμε οικογενειακώς λόγω πανδημίας. Είναι υπέροχο να παίζεις μουσική με τόση αγάπη να σε περιβάλλει. Όλοι πρέπει να γιορτάσουμε για την ζωή και να θυμόμαστε πόσο πολύτιμη είναι.Λατρεύω τη μουσική, ακούω κάθε μέρα.Κάνει τα πάντα να φαίνονται πιο όμορφα. Βάλτε τους δίσκους, βγάλτε την παλιά κιθάρα, δυναμώστε το ραδιόφωνο και χορέψτε», λέει ο Τζον Φόγκερτι.

50 years later… “FOGERTY’S FACTORY!” During this pandemic we re-created the iconic album cover of Cosmo's Factory by collecting items around the house, including the Kustom Amp that was played at Woodstock – complete with Bob Fogerty shooting this cover! #fogertysfactory pic.twitter.com/P3B2GWrf87

— John Fogerty (@John_Fogerty) April 14, 2020