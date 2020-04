Βίντεο – Η τέχνη στην πανδημία: Τα ρεκόρ διαδικτυακής κίνησης και η επόμενη μέρα

Τα μουσεία, οι πινακοθήκες και οι αίθουσες τέχνης (μέχρι τις πιο μικρές, ανεξάρτητες γκαλερί) σε όλον τον κόσμο, αναγκάστηκαν να προχωρήσουν τον περασμένο Μάρτιο σε αναστολή λειτουργίας λόγω κορονοϊού. Μέχρι τα μέσα του μήνα άπαντες είχαν βάλει λουκέτο (υπενθυμίζεται ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κήρυξε πανδημία στις 11 Μαρτίου 2020).

Η συμμόρφωση στα μέτρα πρόληψης για την εξάπλωση του Covid-19 σήμανε αυτομάτως οικονομική ζημία (πιο σωστά, αιμορραγία) και βέβαια, άδειες άνευ αποδοχών και σε πολλές περιπτώσεις, απολύσεις προσωπικού. Οι συνέπειες του lockdown, ορατές σε κάθε τομέα της παγκόσμιας οικονομίας, ανέτρεψαν τα δεδομένα και στον χώρο της τέχνης. Μία αγορά ταυτισμένη με τη διασύνδεση και την κινητικότητα, έπεσε ξαφνικά σε αδράνεια. Ο τίτλος άρθρου του επιφανούς κριτικού τέχνης Τζέρι Σαλτζ στο περιοδικό «New York» στις αρχές Απριλίου είναι ενδεικτικός: «Οι τελευταίες ημέρες του κόσμου της τέχνης και οι πρώτες ενός νέου».

Όπως λέει η Φράνσις Μόρις, διευθύντρια της Tate Modern «είναι μία κρίσιμη στιγμή. Από δω και στο εξής θα μιλάμε με όρους ‘πριν’ και ‘μετά’. Ο κορονοϊός θα επιφέρει πολλές αλλαγές στην τέχνη».

Τα ερωτήματα που ανακύπτουν είναι προφανώς πολλά: Τι είδους αλλαγές θα είναι αυτές και προς ποια κατεύθυνση; Ο ορίζοντας είναι σκοτεινός ή διαφαίνονται ενδεχομένως κάποιες ευκαιρίες; Κι όταν αναδυθούμε από όλο αυτό και επανέλθουμε στην κανονικότητα, πώς θα είναι η τέχνη και ο κόσμος της τέχνης;

Το μόνο βέβαιο μέχρι τώρα -και ευτυχώς, φωτεινό σημείο- είναι πως από τη στιγμή που η επαφή μας με την τέχνη έγινε αδύνατη μέσω φυσικής παρουσίας, το κοινό επέδειξε μια τεράστια διάθεση να αποκτήσει πρόσβαση σε αυτήν με κάθε τρόπο.

Τα μουσεία και οι γκαλερί κατέγραψαν ρεκόρ διαδικτυακής κίνησης. Οι επισκέπτες στην ιστοσελίδα του Βρετανικού Μουσείου -όπου μπορούν να περιηγηθούν σε πάνω από εξήντα αίθουσες- αυξήθηκαν από τις πρώτες κιόλας ημέρες της παγκόσμιας υγειονομικής κρίσης (από 2.000 έφτασαν στις 75.000 ημερησίως). Οι περισσότεροι δε, είναι από Ιταλία και Ισπανία. Όσο για το κανάλι του στο YouTube έφτασε τους 300.000 συνδρομητές, καθιστώντας το αυτή τη στιγμή, το τρίτο μουσείο σε διαδικτυακή επισκεψιμότητα στον κόσμο.

Η εικονική περιήγηση στην περίφημη Πινακοθήκη Κουρτό στο Λονδίνο κατέγραψε στα μέσα Μαρτίου αύξηση της τάξης του 723% (!). Δεν υπήρξε σοβαρό μουσείο και πινακοθήκη που να μην ξεκίνησε τις online περιηγήσεις. Μέχρι και η Art Basel, η μεγαλύτερη διεθνής φουάρ σύγχρονης τέχνης (που συγκεντρώνει συλλέκτες και εκπροσώπους μουσείων από όλο τον κόσμο), μετά την ακύρωση της φετινής διοργάνωσης στο Χονγκ Κονγκ έγινε διαδικτυακά. «Είναι πρωτοφανές. Μετά από χρόνια συζητήσεων, επιτέλους τόσοι άνθρωποι εκμεταλλεύονται τη δυνατότητα του διαδικτύου» σχολιάζει η Άλισον Κόουλ, εκδότρια της «βίβλου» για τον κόσμο της τέχνης, The Art Newspaper.

Ως είναι ευνόητο, αναβαθμίστηκε και ο ρόλος των social media των μουσείων και άλλων πολιτιστικών ιδρυμάτων. Ενώ προ κορονοϊού περιοριζόταν κατά κύριο λόγο στην αναγγελία και προώθηση εκθέσεων, εγκαινίων και δράσεων, τώρα κατέστη σαφές ότι είναι ο μοναδικός δρόμος που έχουν στη διάθεση τους για να κρατήσουν ανοιχτούς τους διαύλους επικοινωνίας με το κοινό.

Status update:

Screams are heard in the echoing, empty halls.

Security guards disappear in the night.

In the morning, another statue appears. pic.twitter.com/Fghy0fKz5u

— Royal Academy (@royalacademy) April 20, 2020