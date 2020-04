Βίντεο: Η Σακίρα… μελέτησε Πλάτωνα!

«Μόλις αποφοίτησα από το 4 εβδομάδων πρόγραμμα Αρχαίας Φιλοσοφίας με το Πανεπιστήμιο της Πενσιλβάνια. Το ξέρω ότι τα χόμπι μου είναι πολύ μη πρακτικά, αλλά χρειάστηκαν πολλές ώρες, αφού έπαιρνε ο ύπνος τα παιδιά. Ευχαριστώ τον Πλάτωνα και τους προκατόχους του για όλη τη “διασκέδαση” του τελευταίου μήνα!» έγραψε στο Twitter, αναρτώντας φωτογραφία με το δίπλωμά της.

I just graduated from my 4 week Ancient Philosophy course with the University of Pennsylvania (@Penn). I know… my hobbies are very impractical, but it took a lot of hours after the kids were asleep. Thank you Plato and predecessors for all the "fun" over the past month! pic.twitter.com/cFTCXDjliX

— Shakira (@shakira) April 23, 2020