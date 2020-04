Βίντεο: Ολυμπιονίκης της κολύμβησης προπονείται στον πάγκο της κουζίνας της

View this post on Instagram

Happy New Year everyone 🥳🎊🎆🎈✨ А вот вом тост на Новый Год: За счастье не пьют – за него борятся За здоровья не пьют – за него молятся За любовь не пьют – её занимаются А пьют за мечты , которые сбываются! Пускай у вас все мечты сбудутся🥰✨