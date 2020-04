Βίντεο: «Hunger Games», νέα ταινία βασισμένη στο πρίκουελ μυθιστόρημα

Το franchise «The Hunger Games» που έκανε σταρ τη Τζένιφερ Λόρενς, επανέρχεται. Μετά τα τέσσερα blockbuster που έφεραν στο παγκόσμιο box office περίπου 3 δισεκατομμύρια δολάρια -με τελευταία την ταινία του 2015- και μια δεκαετία μετά την κυκλοφορία του πρώτου βιβλίου της σειράς «The Hunger Games» («Αγώνες Πείνας»), η Αμερικανίδα συγγραφέας Σούζαν Κόλινς, μεταφέρει τους αναγνώστες στη δυστοπική χώρα της Πάνεμ, αυτή τη φορά πολλά χρόνια πριν η επαναστάτρια ηρωίδα Κάτνις Έβερντιν ρίξει το πρώτο της βέλος.

Το πρίκουελ μυθιστόρημα, που είχε ημερομηνία κυκλοφορίας, την 19η Μαΐου 2020, τώρα έχει και τίτλο: The Ballad of Songbirds and Snakes. Αλλά πριν ακόμη οι αναγνώστες πάρουν το νέο βιβλίο στα χέρια τους, ανακοινώθηκε στις 21 Απριλίου, η κινηματογραφική μεταφορά του πάλι από τον Φράνσις Λόρενς, τον σκηνοθέτη που υπέγραψε τα τρία τελευταία φιλμ του franchise. Η ιστορία επικεντρώνεται στα έργα και τις ημέρες του αιμοδιψή προέδρου Σνόου (Ντόναλντ Σάδερλαντ), το οποίο παρακολουθεί από την ηλικία των 18 ετών.

«Το νέο βιβλίο της Σούζαν άξιζε την αναμονή. Προσφέρει ό, τι μπορούσαν να ελπίζουν και να προσδοκούν οι φαν από τους ‘Αγώνες πείνας’, ενώ ταυτόχρονα ανοίγει ένα νέο πεδίο και συστήνει μία εντελώς καινούργια γκάμα χαρακτήρων», δήλωσε ο Joe Drake, πρόεδρος της Lionsgate Motion Picture Group.

Βεβαίως, υπενθυμίζεται ότι η Τζένιφερ Λόρενς είχε ξεκαθαρίσει ότι οι μέρες της στο «Hunger Games» ανήκουν στο παρελθόν. Όταν το 2015 το Variety έθεσε το ερώτημα σχετικά με την πιθανότητα ενός πρίκουελ, η Λόρενς είχε δηλώσει ότι δεν θα συμμετάσχει.