Ο Τζέραρντ διάλεξε Μέσι, Μπαπέ, αλλά όχι Κριστιάνο στην 11άδα της εποχής του

Το challenge δεν ήταν εύκολο για τον Στίβεν Τζέραρντ, όταν κλήθηκε στο Sky Sports να κατονομάσει την κορυφαία ενδεκάδα παικτών της εποχής του. Κι αυτό διότι υπήρξαν συγκεκριμένοι κανόνες, αλλά έστω κι έτσι, η σύνθεση στην οποία κατέληξε αποζημιώνει.

Ο προπονητής της Ρέιντζερς έπρεπε να διαλέξει αποκλειστικά παίκτες που αγωνίζονταν στο διάστημα της δικής του επαγγελματικής καριέρας, δηλαδή από το 1998 ως το 2015, αφήνοντας εκτός συζήτησης τους κατά καιρούς συμπαίκτες του στην Λίβερπουλ.

Ταυτόχρονα, είχε περιορισμό να μην συμπεριλάβει παίκτες που είχαν παίξει στην ίδια ομάδα και να μην κατάγονται από την ίδια χώρα.

Ανάμεσα στους εκλεκτούς του λοιπόν, βρέθηκε, ασφαλώς, ο Λιονέλ Μέσι, όχι όμως και ο Κριστιάνο Ρονάλντο, τον οποίο είχε αντιμετωπίσει και ως αντίπαλος ουκ ολίγες φορές στην Premier League. Αντιθέτως, συμπεριέλαβε τον Κιλιάν Μπαπέ, παρά το γεγονός ότι το 2015 ο Γάλλος σταρ έπαιρνε μόλις το βάπτισμα του πυρός στην β’ ομάδα της Μονακό, ενώ έδειξε την εκτίμηση του στον Άντριου Ρόμπερτσον, χρίζοντας τον ως τον βασικό δεξιό μπακ της ομάδας.

Δείτε αναλυτικά τις επιλογές του:

📋 Steven Gerrard today picked his World XI on @SkySportsNews, that's a decent team!

🗒️ The Rules:

• No two players from the same country

• No two can have played for the same club

• All eleven have to have played in your lifetime

🤔 What would your best XI be? pic.twitter.com/FACXVI4VZb

— Rangers Football Club (@RangersFC) April 16, 2020