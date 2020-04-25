«Συγχαρητήρια, φίλε…»

Ο γνωστός Πατρινός πνευμονολόγος Σάκης Παπαλεξάτος, συνεχάρη -και μέσω fb- το συνάδελφό του…:
ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΑΓΑΠΗΤΕ ΦΙΛΕ Κ ΣΥΝΑΔΕΛΦΕ ΑΡΓΥΡΗ ΤΖΟΥΒΕΛΕΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΠΛΕΟΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΟΥ ΣΤΗΝ ΚΕΦΑΛΗ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΠΝ ΡΙΟΥ!!!
ΣΟΥ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΚΑΛΗ ΑΡΧΗ Κ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΣΟΥ Κ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΕΧΕΙΣ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ Κ ΤΙΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΝΑ ΕΝΩΣΕΙΣ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΥΓΙΕΙΣ
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ, ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΟ ΤΟΥ ΑΡΡΩΣΤΟΥ Κ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΟΣ!!! ΟΠΟΤΕ ΜΑΣ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙΣ ΘΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΔΙΠΛΑ ΣΟΥ!!!