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«Συγχαρητήρια, φίλε…»

Από Χωρίς σχόλια
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Ο γνωστός Πατρινός πνευμονολόγος Σάκης Παπαλεξάτος, συνεχάρη -και μέσω fb- το συνάδελφό του…:

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΑΓΑΠΗΤΕ ΦΙΛΕ Κ ΣΥΝΑΔΕΛΦΕ ΑΡΓΥΡΗ ΤΖΟΥΒΕΛΕΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΠΛΕΟΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΟΥ ΣΤΗΝ ΚΕΦΑΛΗ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΠΝ ΡΙΟΥ!!!

ΣΟΥ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΚΑΛΗ ΑΡΧΗ Κ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΣΟΥ Κ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΕΧΕΙΣ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ Κ ΤΙΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΝΑ ΕΝΩΣΕΙΣ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΥΓΙΕΙΣ

ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΟ ΤΟΥ ΑΡΡΩΣΤΟΥ Κ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΟΣ!!! ΟΠΟΤΕ ΜΑΣ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙΣ ΘΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΔΙΠΛΑ ΣΟΥ!!!

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