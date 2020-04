Η Νία Γκίτσα (Lorraine-Nia Gitsas), που πλέον ζει μόνιμα με τον αγαπημένο της γιο στο Σίδνεϊ, έγραψε στο fb:

Not exactly what I had in mind for my birthday 🎂🤪🤪🤪but thankful for your love ❤️ αισθάνομαι τόσο τυχερή… 💋💋εύχομαι υγεία και αγάπη… και μέσα από αυτή τη δοκιμασία να γίνουμε όλοι λίγο καλύτεροι άνθρωποι… για τους συνανθρώπους μας, για το περιβάλλον, για τα ζώα… για μας τους ίδιους 💋💋🙏