Ο Ντέιβιντ Γκίλμουρ των Pink Floyd ερμηνεύει Λέοναρντ Κοέν (βίντεο)

Ο κιθαρίστας των Pink Floyd, Ντέιβιντ Γκίλμουρ μαζί με την οικογένειά του, παρουσίασε το καινούργιο μυθιστόρημα της συζύγου του και για χρόνια συνεργάτιδας του, Πόλυ Σάμσον, μέσω διαδικτύου.

Το «Theater for Dreamers» διαδραματίζεται στην Ύδρα στις αρχές της δεκαετίας του 1960, και ένας από τους χαρακτήρες είναι ο Λέοναρντ Κοέν που ως γνωστόν αγάπησε, μοιράστηκε στο νησί τον έρωτα του με την Μαριάν και απέκτησε το δικό του σπίτι.

Στην πρώτη εκδήλωση για το μυθιστόρημα, ο Γκίλμουρ τραγούδησε τα «So Long, Marianne» και το «Bird on the Wire» του Κοέν.

Αυτή τη φορά, τραγουδάει το «Fingerprints» από το άλμπουμ του 1977 «Death of a Ladies Man». Στο 15:45 του βίντεο, τραγοδάει με την έφηβη κορούλα του, Ρομάνι και άλλα μέλη της οικογένειάς του να συμμετέχουν στα φωνητικά.

Προς το τέλος του βίντεο -στο 32:30- ο Ντέιβιντ Γκίλμουρ και η οικογένεια του τραγουδούν το «Hey, That’s No way to Say Goodbye» από το άλμπουμ του 1967 «Songs of Leonard Cohen».

Το κοινό άκουσε για πρώτη φορά το «Fingerprints» το 1977, με την Σάμσον να εξηγεί πως αρχικά ήταν ποίημα, στα Sixties.

Και τα τέσσερα τραγούδια συνδέονται με τον Λέοναρντ Κοέν και την ζωή του στην Ύδρα.

Και αυτό, όπως και πολλά τραγούδια από το άλμπουμ «Death of a Ladies Man», ο Κοέν δεν το έπαιξε ποτέ ζωντανά (επειδή δεν ήταν ευχαριστημένος με τη δουλειά που έκανε στο άλμπουμ ο παραγωγός Φιλ Σπέκτορ).

Οι Γκίλμουρ και Σάμσον λένε ότι λίγα πράγματα, εκτός από Κοέν, άκουσαν τον χρόνο που πέρασε. Ο κιθαρίστας των Pink Floyd, δήλωσε μάλιστα πως σήμερα, το αγαπημένο του τραγούδι, είναι το «Going Home» από τον δίσκο του 2012 του Κοέν «Old Ideas».

Η Πόλι Σάμσον προγραμμάτιζε περιοδεία για την παρουσίαση του «Theater for Dreamers», αλλά λόγω της πανδημίας του κορονοϊού αναγκάστηκε να την ακυρώσει.

Παρ′ όλα αυτά, οι δύο διαδικτυακές εκδηλώσεις είναι μια σπάνια ευκαιρία να δει κανείς τον Ντέιβιντ Γκίλμουρ να παίζει μουσική.

Η παγκόσμια περιοδεία του 2016 «Rattle That Lock» ήταν η τελευταία του και τον Σεπτέμβριο του 2019, έκανε την τελευταία live εμφάνιση, στο Royal Albert Hall στο Λονδίνο, όταν τραγούδησε στα 70α γεννέθλια του Ρίτσαρντ Τόμσον.

Τέλος, τον Ιούνιο του 2019, έβγαλε σε δημοπρασία, για καλό σκοπό, μεγάλο μέρος της συλλογής του από κιθάρες.