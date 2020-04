Μένουμε σπίτι: Ο πολιτισμός στο διαδίκτυο

«Πώς θα ζήσουμε μαζί;» (How will we live together?) είναι ο τίτλος της 17ης Μπιενάλε Αρχιτεκτονικής Βενετίας 2020 που επρόκειτο να εγκαινιαστεί τον Μάιο και αναβλήθηκε για τέλη Αυγούστου 2020.