Λατινική Αμερική: Ενεργό κοινωνικό ηφαίστειο. Η παράμετρος του κορονοϊού

Η Βολιβία, η φτωχότερη χώρα της λατινικής Αμερικής με το 65% του πληθυσμού να αποτελείται από αυτόχθονες, βρέθηκε στα πρόθυρα εμφυλίου πολέμου το περασμένο φθινόπωρο. Αφορμή στάθηκαν οι επεισοδιακές εκλογές του Οκτώβρη, ενώ οι επαναληπτικές του Μαΐου προδικάζουν νέο κύκλο επεισοδίων και ακραίας πόλωσης.

Στις εκλογές του Οκτωβρίου ο Έβο Μοράλες, που εκλέγεται πρόεδρος από το 2006, εξασφάλισε την απαιτούμενη διαφορά των 10 μονάδων. Η αντιπολίτευση κατήγγειλε νοθεία και άμεσα ξεκίνησε μια ενορχηστρωμένη κίνηση ανατροπής του Μοράλες, που περιλάμβανε βίαιες διαδηλώσεις, πυρπόληση σπιτιών κυβερνητικών στελεχών, κατάληψη ραδιοτηλεοπτικών σταθμών, πίεση από γειτονικά κράτη με δεξιά κυβέρνηση (Κολομβία, Βραζιλία, ΗΠΑ, Χιλή). Αποκορύφωμα των αντιδράσεων και σημείο-κλειδί αποτέλεσαν η ανταρσία αστυνομικών και η παθητική στάση του στρατού, που ανάγκασαν ουσιαστικά τον Μοράλες να παραιτηθεί και να καταφύγει εσπευσμένα στο Μεξικό (αρχικά), όπου και ζήτησε άσυλο. Να επισημανθεί ότι τρεις ανεξάρτητες έρευνες που έγιναν πρόσφατα για την υποτιθέμενη νοθεία, δεν βρήκαν αποδείξεις για τις παρατυπίες που ανέφερε ότι εντόπισε ο Οργανισμός Αμερικανικών Κρατών (ΟΑΚ) .

Ο Έβο Μοράλες από τη φυλή Αϊμάρα, πρώτος ιθαγενής πρόεδρος και εμβληματική μορφή για τους αυτόχθονες ολόκληρης της ηπείρου, έτυχε γενικής αναγνώρισης για την πρόοδο και τη σταθερότητα στην οικονομία της Βολιβίας. Ο ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης 4,9% είναι ο μεγαλύτερος της δεκαετίας για χώρα της Λατινικής Αμερικής, τη στιγμή που ο πληθωρισμός είναι μηδενικός ενώ το κατά κεφαλήν ΑΕΠ τριπλασιάστηκε όσο κυβερνούσε το MAS. Οι βασικές υπηρεσίες για τους πολίτες εθνικοποιήθηκαν, έτσι ώστε να έχουν όλοι πρόσβαση, την ίδια στιγμή η φτώχεια έπεσε στο 34% από το 60% και η ανισότητα βάσει του δείκτη Gini μειώθηκε από το 0.60 στο 0.47.

Η Τζανίν Ανιές από την αντιπολίτευση, ως δεύτερη αντιπρόεδρος της Βουλής, αυτοανακηρύσσεται μεταβατική πρόεδρος, με βασική αποστολή να προκηρύξει νέες εκλογές. Κι ενώ το ΜAS προηγείται σε όλες τις πρόσφατες δημοσκοπήσεις, η νέα κυβέρνηση μόνο ως μεταβατική δε λειτουργεί: Με διάταγμα, απαλλάσσει τους στρατιώτες από νομικές ευθύνες σε περίπτωση θανάτου ή τραυματισμού διαδηλωτών. Στις μεγάλες και επίμονες διαδηλώσεις των υποστηρικτών του Μοράλες σκοτώνονται πάνω από 30 άνθρωποι. Παράλληλα προσπαθεί να αλλάξει όσα προλάβει: Ο νέος υπουργός Άμυνας αναγγέλλει το “άνοιγμα” της οικονομίας γιατί “ήταν πολύ κλειστή”, όπως δήλωσε. Στην εξωτερική πολιτική δρομολογείται η αναθεώρηση των σχέσεων με την Κούβα και τη Βενεζουέλα, ενώ αναγνωρίζεται άμεσα ο Γουαϊδό. Όλα αυτά σε απόλυτη ευθυγράμμιση με τη στρατηγική των ΗΠΑ στη Λατινική Αμερική.

Η πιο ύποπτη παρέμβαση ωστόσο της μεταβατικής κυβέρνησης, είναι η πρόταση για αναθεώρηση της εθνικής πολιτικής για την εξόρυξη και εξαγωγή λιθίου, ένα περιζήτητο μετάλλο που χρησιμοποιείται για την κατασκευή μπαταριών. Αυτή η λεπτή υπόθεση που εκτυλίσσεται κυρίως παρασκηνιακά, ξεκίνησε όταν ο Έβο Μοράλες, λίγες μέρες προτού παραιτηθεί, ακύρωσε την ισχύουσα σύμβαση με την πολυεθνική. Το σκεπτικό της απόφασης ήταν να δημιουργήσει μια εθνική εταιρεία εκμετάλλευσης του λιθίου, ώστε τα κέρδη να πηγαίνουν απευθείας στο λαό της Βολιβίας, η οποία διαθέτει στο υπέδαφός της τα μεγαλύτερα κοιτάσματα λιθίου παγκοσμίως.

Σχολή πραξικοπημάτων

Σύμφωνα με έρευνα του Jeb Sprague για τον ανεξάρτητο ερευνητικό ιστότοπο The Grayzone, έξι από τους πρωταγωνιστές της ανατροπής του Μοράλες στη Βολιβία – με κορυφαία πρόσωπα τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων Williams Kaliman και τον Manfred Reyes Vill, υποψήφιο της αντιπολίτευσης – ήταν απόφοιτοι της περίφημης School of the Americas, της αμερικανικής σχολής στην οποία έχουν θητεύσει ουκ ολίγοι δικτάτορες στην Κεντρική και Νότια Αμερική.

Πρόκειται για τη σχολή που αξιοποιήθηκε από το 1963 κιόλας, από τον Κένεντι, ως ένα χρήσιμο ψυχροπολεμικό εργαλείο που εκπαίδευε στρατιωτικούς και αστυνομικούς σε τεχνικές πραξικοπημάτων και βασανιστηρίων.