Κρανίδι: Μετανάστες που είναι σε καραντίνα «ποδοπατούνται» για τα τρόφιμα (βίντεο)

Δεκάδες πρόσφυγες και μετανάστες τρέχουν προς την ομάδα που έχει αναλάβει να μοιράσει γεύματα και είδη πρώτης ανάγκης, με αποτέλεσμα να ποδοπατά ο ένας τον άλλο.

Αδιαφορώντας για κάθε μέτρο προστασίας πέφτουν πάνω στις κούτες με τις προμήθειες και αρπάζουν ότι βρουν.

VIDEO: Migrants, who have been quarantined in a Greek hotel after a COVID-19 outbreak, rush to get aid supplies pic.twitter.com/rutuN1UTOV

— AFP news agency (@AFP) April 22, 2020