Κορονοϊός: οι ζωές μας σε pause. Ή μήπως όχι;

της Ελένης Κούφαλη

Αρθρογράφου, πρωτοετούς φοιτήτριας της Νομικής Σχολής Αθηνών του ΕΚΠΑ

Ο κορoνοϊός μας υπενθυμίζει τι πραγματικά αξίζει. Περιτριγυρισμένοι από τους τέσσερις τοίχους, όλοι θυμόμαστε με νοσταλγία τις προ – καραντίνας ημέρες μας. Παραδόξως, αναπολούμε ακόμη και τα μέρη της πρώην ρουτίνας μας που μέχρι πρόσφατα χαρακτηρίζαμε ανιαρά, βαρετά, αναγκαία κακά. Ποιος να μας το έλεγε και να τον πιστεύαμε ότι θα νοσταλγούσαμε το πρωινό ξύπνημα και θα αναρωτιόμασταν με αγωνία αν θα ξαναπάμε φέτος στη σχολή! Μας λείπουν και τα πιο απλά. Να αγκαλιάσουμε τον παππού και την γιαγιά μας, να συναντήσουμε τους φίλους μας. Καταλαβαίνουμε ότι όντως “it’s the little things in life that matter”. Αντιλαμβανόμαστε την πολύτιμη αξία όσων μικρών στιγμών προσπερνούσαμε επί χρόνια μαζί με τον ήλιο, τον αέρα και το φως που τώρα μας λείπουν.