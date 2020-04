Ο Γκάλης δημοπρατεί «χρυσή» φανέλα του ’87 για να ενισχύσει το σύστημα υγείας της χώρας

View this post on Instagram

Ξεκίνησαν σήμερα οι δημοπρασίες προσωπικών ενθυμίων Ολυμπιονικών και Πρωταθλητών μας, από την σπουδαία καριέρα και τις αθλητικές τους επιτυχίες, στο πλαίσιο του προγράμματος του Υφυπουργείου Αθλητισμού #ziseathlitika για τον αγώνα κατά του κορωνοιου. Την αρχή κάνει ο κορυφαίος Έλληνας αθλητής όλων των εποχών Νίκος Γκάλης, προσφέροντας την υπογεγραμμένη ρεπλικα φανέλα της Εθνικής Ελλάδος από το Eurobasket 87. Τώρα σε δημοπρασία στο www.charityidols.com. #ziseathlitika #nickgalis #charityidols