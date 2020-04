«Φέραμε πίσω αυτά τ’ ανάγλυφα μιας τέχνης ταπεινής»

Τεχνοτροπικά συνεχίζουν την ηπειρώτικη και βορειοελλαδική παράδοση, ο δε «Ιωάννης», θεωρείται ο «σημαντικότερος ζωγράφος από το Καπέσοβο», και το απόγειο της τέχνης του αποτυπώνεται στον Άγιο Γεώργιο Νεγάδων, όπου εργάζεται μαζί με τον γιο του Αναστάσιο. Το συνεργείο του Ιωάννη επέλεξε ο άρχων Νούτσος Καραμεσίνης, μαζί με τον εύπορο έμπορο Χατζημάνθο Γκίνου, για να διακοσμήσει τον κεντρικό ναό του Καπεσόβου και τη μεγάλη τρίκλητη και τρισυπόστατη βασιλική του Αγίου Γεωργίου Νεγάδων, που ολοκληρώθηκε το 1795. Εδώ, στον μεγάλων διαστάσεων ναό δόθηκε η δυνατότητα στους ζωγράφους να αναπτύξουν ένα ιδιαίτερα πλούσιο θεματολόγιο, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και ο σπάνιος εικονογραφικός κύκλος των επτά Οικουμενικών Συνόδων, ενώ σημειώνεται και η παρουσία των αρχαίων σοφών[8].

Κατά τον ίδιο τρόπο που, μετά το τέλος της Κρητικής Αναγέννησης, το δημοτικό τραγούδι –κατ’ εξοχήν το κλέφτικο– και οι λαϊκοί τροβαδούροι θα υποκαταστήσουν τους ελλείποντες λόγιους ποιητές μας, έτσι και εδώ, ο νέος ελληνισμός, που ήταν φορέας αξιών συνδεδεμένων με το αντιστασιακό ήθος, την αναβάθμιση της φύσης και τη χαρά της ζωής, που τόσο υπέροχα θα αποδώσει το 1715 ο Δαβίδ στον θρακιώτικο χορό των Αίνων της Κουκουζέλισας, στο Άγιον Όρος, θα καταδυθεί στο λαϊκό σώμα και σε τεχνίτες όλο και πιο λαϊκού χρωστήρα· από τους Λινοτοπίτες θα περάσουμε στους ζωγράφους από το Καπέσοβο και τελικώς στους Χιοναδίτες περιφερόμενους λαϊκούς καλλιτέχνες, και στη σχεδιαστική έμπνευση και την εμπειρία των λαϊκών καλλιτεχνών. Μια τέχνη πιο ελεύθερη και πιο λαϊκή θα αρχίσει να γεννιέται, κρατώντας τα βασικά στοιχεία της παράδοσης, αλλά θα πλευροκοπηθεί ανελέητα από τη λόγια ζωγραφική που θα κυριαρχήσει, είτε στα Επτάνησα είτε στο νεοσύστατο ελλαδικό κράτος, στέλνοντας αυτό το νέο λαϊκό δημιούργημα, που άνθιζε στις εκκλησιές αλλά και στις κασέλες και τα αρχοντικά, στο περιθώριο. Εδώ, η ελληνική Αναγέννηση με τα λαμπερά της χρώματα και τη χρωματική αντίληψη του σχεδίου θα υποχωρήσει μπροστά στον κυρίαρχο δυτικό διαφωτισμό και ρομαντισμό.

Λίγοι λαϊκοί καλλιτέχνες, όπως οι Παγώνηδες, η οικογένεια των Ζωγράφων του Μακρυγιάννη ή ο Θεόφιλος αργότερα, θα επιμένουν σε μια λαϊκή εκδοχή της μεταβυζαντινής ζωγραφικής και θα χρειαστεί να φτάσουμε στον 20ό αιώνα ώστε ο Παπαλουκάς, ο Κόντογλου, ο Τσαρούχης να πιάσουν και πάλι το κομμένο νήμα της μεγάλης ζωγραφικής μας παράδοσης στον χώρο της λόγιας ζωγραφικής.

Υ.Γ . Συνεπτυγμένη μορφή κεφαλάιου ανέκδοτης μελέτης για τη Μεταβυζαντική ζωγραφική

