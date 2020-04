Αυτές είναι οι 5 πιο δραστικές βιταμίνες που χρειάζεται το δέρμα σου

Οι μέρες της καραντίνας συνεχίζονται και ο άπλετος χρόνος που έχουμε στο σπίτι μάς έχει βάλει στη διαδικασία να ψάξουμε και την παραμικρή λεπτομέρεια σε κάθε τι με το οποίο ασχολούμαστε στην καθημερινότητά μας. Κάτι τέτοιο ισχύει και για τον τομέα της ομορφιάς. Το πόσες μάσκες, θεραπείες και DIY συνταγές έχουμε κάνει αυτές τις μέρες δε λέγεται! Και έτσι πρέπει.

Έχουμε φροντίσει σχολαστικά την επιδερμίδα μας και αυτό είναι το καλύτερο δώρο που μπορούμε να κάνουμε στον εαυτό μας. Τώρα, λοιπόν, ήρθε η ώρα να εμπλουτίσουμε κι άλλο τις γνώσεις μας, κάνοντας ακόμη μεγαλύτερο καλό στο δέρμα μας, και να μάθουμε για τις 5 βασικές βιταμίνες που πρέπει να εμπεριέχονται στην beauty routine μας, ώστε να διατηρούμε ένα λαμπερό και σφριγηλό δέρμα, το οποίο θα εκπέμπει υγεία και φρεσκάδα. Στην παρακάτω gallery θα δεις αναλυτικά τις πιο δραστικές βιταμίνες, οι οποίες πρέπει να εμπεριέχονται στα προϊόντα που βρίσκονται στο νεσεσέρ σου και σου εξηγούμε αναλυτικά τη λειτουργία της κάθε μίας.

Βιταμίνη F: Βοηθά στη διατήρηση της καλής υγείας του δέρματος, ενώ εμποδίζει παθήσεις, όπως η ατοπική δερματίτιδα και η ψωρίαση. Επιπλέον, έχει αντιφλεγμονώδη και ενυδατικά οφέλη και διατηρεί την επιθυμητή υγρασία στην επιδερμίδα. Τη βλέπουμε συχνά να περιέχεται σε κρέμες, ορούς, έλαια προσώπου και άλλα καλλυντικά προϊόντα.

Βιταμίνη C: Έχει αντιοξειδωτική δράση, βοηθά στην παραγωγή κολλαγόνου, το οποίο είναι ένα από τα πιο αντιγηραντικά συστατικά, και μειώνει τις πανάδες. Επιπλέον, η βιταμίνη C, παρόλο που δεν προστατεύει από την έκθεσή μας στον ήλιο όπως κάνει το SPF, μειώνει τη ζημιά που μπορεί να προκληθεί σε βάθος χρόνου από την έκθεση αυτή. Επίσης, η βιταμίνη C έχει αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες, πράγμα που σημαίνει ότι αν έχεις θέματα ακμής θα σε βοηθήσει στα σημάδια, στα σπυράκια και στις κοκκινίλες.

Βιταμίνη Ε: Είναι ένα από τα καλύτερα αντιγηραντικά συστατικά μιας και συμβάλλει στην πρόληψη και καταπολέμηση των ρυτίδων, ενώ έχει ισχυρές αντιοξειδωτικές ιδιότητες. Επίσης, μπορείς να τη χρησιμοποιήσεις για την πρόληψη των βλαβών που προκαλούνται από την ηλιακή ακτινοβολία και τη διατήρηση της υγρασίας της επιδερμίδας.

Βιταμίνη Β3 (ή νιασιναμίδη): Αν έχεις μαύρα στίγματα και σημάδια που έμειναν από την εφηβική ακμή ή από φυσιολογική γήρανση της επιδερμίδας, η βιταμίνη Β3 θα αποκαταστήσει τη φωτεινότητα, εμποδίζοντας τη μελανίνη να φτάσει στο δέρμα και να υποστεί μελάχρωση. Η βιταμίνη Β3 έχει έντονη ενυδατική δράση, ρυθμίζει την έκκριση σμήγματος και αποτρέπει τις φλεγμονές. Ακόμη, προσφέρει ισχυρή αντιοξειδωτική προστασία από την αστική ρύπανση.

Βιταμίνη Α (ή ρετινοειδή): Η βιταμίνη Α αυξάνει την κυτταρική ανανέωση, διεγείρει την παραγωγή κολλαγόνου και ελαστίνης και έτσι θεωρείται ότι έχει αντιγηραντική δράση. Επιπλέον, μειώνει τις δυσχρωμίες της επιδερμίδας και τις μελαγχρωματικές βλάβες, γεγονός που της δίνει λευκαντική δράση. Γενικά, βοηθάει στην υγιή όψη της επιδερμίδας και στη δερματική ανανέωση. Ωστόσο, θα πρέπει να δούμε τη διαφορά ανάμεσα στα ρετινοειδή και τη ρετινόλη. Και τα δύο είναι παράγωγα της βιταμίνης Α. Η διαφορά τους έγκειται στην ένταση. Η ρετινόλη είναι απλώς ένας συγκεκριμένος τύπος ρητινοειδούς και συνήθως έχει πιο ήπια δράση από τα ρετινοειδή.