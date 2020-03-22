«Θα κάνω σεξ με αυτόν που θα βρει το εμβόλιο κατά του κορωνοϊού» (βίντεο)

Έτοιμη να θυσιαστεί για το… καλό της ανθρωπότητας είναι πασίγνωστη ξανθιά, που προσφέρει σeξ σε όποιον επιστήμονα ανακαλύψει το εμβόλιο κατά του κορωνοϊού.
Μάλιστα ανέβασε στο Instagram και την κατάλληλη φωτογραφία, ντυμένη… νοσοκόμα.
Μιλάμε φυσικά για μια πασίγνωστη ποpνοστάρ, που αυτό τον καιρό είναι στη Ρωσία. Για όσους ακόμα δεν την αναγνώρισαν, πρόκειται για τη Λόλα Τέιλορ.
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В Москве на карантине из-за коронавируса оказалась знаменитая российская порноактриса Любовь Бушуева более известная под именем Лола Тейлор. Девушка в соцсетях рассказала, что ей нельзя выходить из дома иначе её «посадят в тюрьму». У Тейлор даже есть соответствующее постановление. Порнозвезда устала сидеть дома и заявила, что займётся сексом с тем, кто изобретёт вакцину от коронавируса. – Такая ситуация. Я нахожусь на карантине, дома, всё хорошо. Поэтому всем, кто создаст вакцину от коронавируса я готова сама лично дать. Сами понимаете, люди страдают. Тяжело всё это. Мне нельзя из дома выходить, иначе посадят, если я выйду из дома. Короче, дам за вакцину, – заявила на видео девушка. По словам порноактрисы, на карантине она находится уже неделю. Врачи через день приезжают к ней домой для забора крови из вены. @thelolataylor . . . #лолатейлор #порноактрисыроссия #порноактриссы #коронавирусновости #коронавирус #коронавирус2020 #коронавирусроссия #коронавирусмосква #коронавирусвроссии #коронавируснепройдет