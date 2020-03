Screwjob: Το μεγαλύτερο ψέμα του WWE παραμένει ανεξιχνίαστο (βίντεο)

Ο Μπρετ Χαρτ είχε αποφασίσει να αποχωρήσει από το WWE για να υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας με το WCW, μια λίγκα που αν και κατώτερη σε γόητρο και δημοφιλία, κάλυπτε τις φιλοδοξίες του Χαρτ, που δεν είχε και τις καλύτερες σχέσεις με τον ΜακΜάχον. Ο Βίνς ΜακΜαχον, ο ‘αφανής ήρωας’ του WWE, ο άνθρωπος που μαζί με την ομάδα του, ρύθμιζε κάθε σενάριο, κάθε ματς, κάθε ανατροπή κάθε νίκη και ήττα στους αγώνες της κορυφαίας διοργάνωσης wrestling στον δυτικό κόσμο, είχε συμφωνήσει σε αυτό το σχέδιο. Με την αποχώρηση του Χαρτ, θα ξεφορτωνόταν ένα ακριβό συμβόλαιο και θα ερχόταν πιο κοντά στην εκπλήρωση του στόχου του, να αναδομήσει το WWE με λιγότερες δαπάνες, νέα ταλέντα, καλύτερα σενάρια και αναμετρήσεις με αυξημένη τηλεθεάση. Δεν θα άφηνε όμως τον Χαρτ να φύγει τόσο εύκολα από το WWE.

Το σχέδιο ήταν φαινομενικά απλό: Ο Μπρετ Χαρτ θα έφευγε ως πρωταθλητής, σε μια αναμέτρηση κόντρα στον Σον Μάικλς, στις 9 Νοεμβρίου 1997 (Survivor Series), σε έναν αγώνα που θα έληγε με DQ (disqualification) του Χαρτ. Ο ‘Hitman’ Χαρτ θα κρατούσε τον τίτλο και θα έχανε μια από τις επόμενες αναμετρήσεις του. Αυτή ήταν η αρχική συμφωνία. Αυτό που συνέβη στον αγώνα, κανείς δεν μπορούσε να το φανταστεί.

Κυρίες και κύριοι, αυτό ήταν το ‘Montreal Screwjob’.

Ο διαιτητής δεν σφύριζε τη λήξη, κοιτούσε διαρκώς τον ΜακΜάχον στα πλάγια, ο Μάικλς είχε εξουθενώσει τον Χάρτ και ξαφνικά έκανε κάτι που κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί: Με χαρακτηριστική ευκολία έριχνε με bump τον Χαρτ και στη συνέχεια κλείδωνε τα πόδια του, κάνοντας την trademark κίνηση Sharpshooter (γνωστή και ως Scorpion Hold) που άνηκε στον Χαρτ. Ο διαιτητής, ύστερα από νόημα του ΜακΜάχον, σφύριζε αμέσως τη λήξη, παρά το γεγονός ότι ο ‘Hitman’ δεν έχει βρεθεί οριστικά νοκ-άουτ. Έκπληκτος ο Χαρτ, καλούνταν να παραδώσει τον τίτλο του πρωταθλητή στον Μάικλς, τον πιο αλαζονικό ίσως παλαιστή του 90s wrestling. Έκπληκτός και συνάμα αηδιασμένος ο Χάρτ, ανέβαινε στα σχοινιά και έφτυνε κατάμουτρα τον ΜακΜάχον, ‘ζωγραφίζοντας’ στον αέρα, τα αρχικά ‘WCF’ για να δείξει την αηδία του για το WWE και την άμεσω αποχώρηση του από τον θεσμό. Τελικά τι είχε συμβεί;

.@TheEarlHebner reflects on the Montreal screwjob, saying he believes both @BretHart & @ShawnMichaels knew what was about to happen.

Earl also reveals how scared he was later that night in the hotel after Survivor Series. pic.twitter.com/ExjAo27Ed0

— SiriusXM Busted Open (@BustedOpenRadio) April 18, 2019