Πάτρα: Η “απαγορευμένη” παρέλαση του πατρινού καρναβαλιού

Παρέλαση παρά τις απαγορεύσεις, κάνουν αυτή την ώρα, πατρινοί καρναβαλιστές που αρχικά συγκεντρώθηκαν στην Ομόνοια και κατευθύνονται στο κέντρο περνώντας από την Γούναρη.

Εκπρόσωποι των πληρωμάτων συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Γεωργίου και έβγαλαν αναμνηστική φωτογραφία με τις στολές του.

Το κάλεσμα έγινε μέσω sms και αναρτήσεων που έκαναν οι καρναβαλιστές στα social media!

AΓAΠHTOI KAPNABAΛIΣTEΣ. H KAPNABAΛIKH MAΣ BABOYPA EINAI ETOIMH! TO PANTEBOY EINAI ΣTHN ΠΛATEIA OMONOIAΣ THN KYPIAKH ΣTIΣ 14.00. ΦEPTE THN ΦAΣAPIA ΣAΣ, KAI ΠAME OΛOI MAZI NA KANOYME TO KAPNABAΛI TOY 2020!!! TYMΠANA, POKANEΣ, AYTOΣXEΔIA KPOYΣTA, ΣΦYPIXTPEΣ KAI OTI AΛΛO ΘEΛETE ΓIA NA ΔΩΣOYME ΣTHN ΠOΛH AYTO ΠOY THΣ AΞIZEI! EΠIΣHΣ, 1 EKΠPOΣΩΠOΣ AΠO KAΘE ΠΛHPΩMA NA EINAI ΣTIΣ 14.00 ΣTO ΔHMOTIKO ΘEATPO ME TH ΦETINH ΣTOΛH ΓIA THN ANAMNHΣTIKH ΦΩTOΓPAΦIΣH!