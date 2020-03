Κορωνοϊός: Ποιος είναι ο λοιμωξιολόγος Σωτήρης Τσιόρδας που κέρδισε την εμπιστοσύνη των Ελλήνων

Σωτήρης Τσιόρδας, ο λοιμωξιολόγος, εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας για τη διαχείριση του κινδύνου του κορωνοϊού, είναι ο άνθρωπος από τον οποίο περιμένουν με αγωνία κάθε μέρα όλοι οι Ελληνες για να μάθουν τα νεότερα για τον ιό.

Ο καθηγητής Παθολογίας-Λοιμώξεων της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, αν και έχει τον άχαρο ρόλο της ενημέρωσης για τα θύματα και τα κρούσματα του κορωνοϊού, έχει καταφέρει με την ψυχραιμία που τον διακρίνει να κερδίσει την εμπιστοσύνη των Ελλήνων.

Καθημερινά εμφανίζεται στην live ενημέρωση από το υπουργείο Υγείας για τον κορωνοϊό και χωρίς υπερβολές και φλυαρίες εξηγεί τα δεδομένα. Μάλιστα στηριζόμενος στην επιστημονική του γνώση απευθύνεται με υπευθυνότητα στους Ελληνες πολίτες χωρίς πανικό και με στόχο να τους ευαισθητοποιήσει για την τήρηση των μέτρων κατά του κορωνοϊού.

Ωστόσο λίγοι είναι αυτοί που γνωρίζουν για την επιστημονική του πορεία, αλλά και για την προσωπική του ζωή.

Ο κ.Τσιόδρας αποφοίτησε από το Χάρβαρντ με άριστα, είναι πατέρας 7 παιδιών και είναι ψάλτης.

Από την Αυστραλία στην Ελλάδα και από την Κυψέλη στο Χάρβαρντ

Ο Σωτήρης Τσιόδρας γεννήθηκε στις 13 Οκτωβρίου του 1965 στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας, μετά την επάνοδό του στην Ελλάδα πήγε Γυμνάσιο και Λύκειο στο 15ο της Κυψέλης και αποφοίτησε με βαθμό 19 7/13.

Σε ηλικία 19 ετών, το 1984 πέρασε στην Ιατρική Σχολή στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και μόλις δύο χρόνια αργότερα παίρνει μετεγγραφή ως αριστούχος στη Ιατρική Σχολή Αθήνας. Το 1991 ολοκληρώνει τις σπουδές του με «Αριστα» τον Μάρτιο του 1991.

Ξεκίνησε την κλινική του εκπαίδευση και απόκτηση κλινικής εμπειρίας κατά τη διάρκεια της θητείας του στο 401 ΓΣΝΑ (1992-1993). Εκεί είχε την δυνατότητα να εκπαιδευθεί στη Γενική Παθολογία και αφετέρου να έρθει σε επαφή με μια σειρά από ενδιαφέροντες ρευματολογικούς ασθενείς, ιδιαίτερα ασθενείς πάσχοντες από χρόνιες νεανικές αρθρίτιδες καθώς και από οροαρνητικές σπονδυλοαρθροπάθειες.

Κατά το διάστημα 1991–1993 υπηρέτησε στο Στρατό Ξηράς, ως ιατρός στα κέντρα εκπαίδευσης Υγειονομικού στο Μεσολόγγι, στην Άρτα, στη νήσο Σύμη και στη Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού. Το διάστημα 1993-94 υπηρέτησε ως Αγροτικός ιατρός στο Κέντρο Υγείας Άστρους Κυνουρίας και το 2001 στο Κέντρο Υγείας Μεσσήνης για το υπόλοιπο υπηρεσίας υπαίθρου.

Η πορεία του Σωτήρη Τσιόδρα στο εξωτερικό

Το 1993 πέρασε τις εξετάσεις United States Medical Licencure Examination (USMLE) step I και United States Medical Licencure Examination (USMLE) step IΙ και το 1995 το step IΙI

Το ίδιο έτος αποκτά παράλληλα το Permanent ECFMG Certificate. Είναι το Μόνιμο Δίπλωμα Εκπαιδευτικής Επιτροπής Ιατρικής Μετεκπαίδευσης στο Εξωτερικό (ECFMG =Educational Commission of Foreign Medical Graduates), το οποίο αναγνωρίζει την ισοτιμία Ιατρικών Σπουδών της Ελλάδας και κατά επέκταση όλων των εκτός συνόρων των ΗΠΑ Ιατρικών Σχολών, με τις ιατρικές σχολές στις Η.Π.Α.

Κατά τα έτη 1994-1997 γίνεται Εσωτερικός Ειδικευόμενος Ιατρός στην ειδικότητα της Παθολογίας στο Albert Einstein Medical Center στις ΗΠΑ και από το 1997 έως το 2001,Εσωτερικός Ειδικευόμενος Ιατρός στην ειδικότητα της Παθολογίας με περαιτέρω εξειδίκευση στη Λοιμωξιολογία στο Beth Israel Deaconess Medical Center και στην Ιατρική Σχολή του Χάρβαρντ (Harvard Medical School), Boston,MA.[5]

Και τα 1998-2001 Λαμβάνει τίτλο με το όνομα : Υπότροφος ερευνητής της ιατρικής του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ( Research fellow Harvard Institute of Medicine, Boston, MA.)

Τον Αύγουστο του 1997,τίτλο Ειδικότητας Παθολογίας ΗΠΑ (American Boards of Internal Medicine), μετά από εξετάσεις Πιστοποίησης της Αμερικανικής Επιτροπής Εσωτερικής Παθολογίας για την απόκτηση τίτλου Ειδικότητας Εσωτερικής Παθολογίας.

Τον Οκτώβριο του ίδιου έτους λαμβάνει άδεια άσκησης Ιατρικού Επαγγέλματος από την Πολιτεία της Μασσαχουσέττης (Common wealth of Massachusetts), Η.Π.Α.

Τον Νοέμβριο του 2000 λαμβάνει τίτλο ειδικότητας Λοιμωξιολογίας ΗΠΑ. (American Board of Infectious Diseases), μετά από επιτυχή συμμετοχή στις Εξετάσεις Πιστοποίησης της Αμερικανικής Επιτροπής Εσωτερικής Παθολογίας (American Board of Internal Medicine) για την απόκτηση τίτλου Ειδικότητας Λοιμωξιολογίας.

Στο διάστημα 1999-2001 λαμβάνει μέρος σε πρόγραμμα εκπαίδευσης στην κλινική έρευνα (clinical investigate training program)στα Πανεπιστήμια Harvard και MIT (\Massachusetts\ Institute of Technology),Boston,MA.

Τον Ιούνιο του 2001,αποκτά Μεταπτυχιακό δίπλωμα, Masters degree στις Ιατρικές Επιστήμες .Ιατρική σχολή Πανεπιστημίου Harvard (Harvard Medical School),Βοστώνη, Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής

Επίσης κατά τα 1994-2001 λαμβάνει Πιστοποίηση στην Καρδιοαναπνευστική αναζοωγόνηση (Advanced Cardiac Life Support ACLS) ανά διετία κατά την διάρκεια μετεκπαιδεύσεως στις ΗΠΑ (3 φορές)

Το 2012 λαμβάνει Τίτλο Ειδικότητας Εσωτερικής Παθολογίας ΗΠΑ (AmericanBoardsofInternalMedicine) μετά από εξετάσεις Πιστοποίησης της Αμερικανικής Επιτροπής Εσωτερικής Παθολογίας για τη συνέχιση διατήρησης(recertification)τίτλου Ειδικότητας Εσωτερικής Παθολογίας. Και το ίδιο έτος λαμβάνει τίτλο εξειδίκευσης λοιμωξιολογίας ΗΠΑ. (American Board of Internal Medicine μετά από την επιτυχή του συμμετοχή στις Εξετάσεις Πιστοποίησης της Αμερικανικής Επιτροπής Εσωτερικής Παθολογίας(American Board of Internal Medicine) για τη συνέχιση διατήρηση(recertification) του τίτλου Ειδικότητας Λοιμωξιολογίας.

Η επιστροφή του στην Ελλάδα

Το 2001 επιστρέφει στην Ελλάδα, όπου ολοκληρώνει το υποχρεωτικό από τον νόμο Αγροτικό του στο Κέντρο Υγείας Μεσσήνης. Μετά το τέλος της θητείας του απασχολείται ως λοιμωξιολόγος στο ΚΕΕΛΠΝΟ. Την επόμενη χρονιά υποβάλει τη διδακτορική διατριβή του στην Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ, αναγορεύεται διδάκτορας και από τον Δεκέμβριο του 2003 ακολουθεί ακαδημαϊκή καριέρα.

Πατέρας 7 παιδιών, ψάλτης σε εκκλησία

Ολοι γνωρίζουν τον Σωτήρη Τσιόδρα, το επιστήμονα με τις εξειδικευμένες γνώσεις, ωστόσο λίγοι είναι αυτοί που ξέρουν ότι πρόκειται για έναν πολύτεκνο οικογενειάρχη, πατέρα 7 παιδιών, μελετητή της βυζαντινής υμνολογίας, ο οποίος ψέλνει κάθε Κυριακή σε εκκλησία της Κηφισιάς, περιοχή στην οποία διαμένει.

Κατά κοινή ομολογία πρόκειται για την πιο ψύχραιμη, επίσημη, φωνή, αλλά και για τον πλέον εξειδικευμένο επιστήμονα για να τεθεί επικεφαλής σε αυτή την κρίση που του κορωνοϊού από την οποία δοκιμάζεται η Ελλάδα.

