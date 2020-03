Καβάνι: «Όχι για εμένα, για όλους μας»

Η Ίντια Καβάνι είναι μόλις δέκα μηνών και βιώνει, εν αγνοία της, μια παγκόσμια κρίση λόγω του κορονοϊού. Ο πατέρας της, Έντινσον, χρησιμοποίησε μια γλυκιά φωτογραφία της για να στείλει το μήνυμα σε όλο τον κόσμο.

«Όχι για εμένα, για όλους μας» έγραψε ο Ουρουγουανός επιθετικός της Παρί Σεν Ζερμέν, ζητώντας από όλη την ανθρωπότητα να δώσει την δική της μάχη για να βγει νικήτρια σε αυτή την δύσκολη μάχη.

No por mi, por todos ❤️…

Pas pour moi, pour nous tous ❤️…

Non per me, per tutti ❤️…

Not for me, for all of us ❤️… #yomequedoencasa pic.twitter.com/AAaQGogCU1

— Edi Cavani Official (@ECavaniOfficial) March 15, 2020