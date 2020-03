Οι ανακοινώσεις μέτρων του Δήμου Αιγιαλείας για τον κορωνοϊό

Ο Δήμος Αιγιαλείας ενημερώνει το κοινό ότι, μετά από ομόφωνη εισήγηση της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Υγείας για τον νέο κορωνοϊό, αποφασίστηκε η αναστολή της λειτουργίας σε όλη τη χώρα για 14 μέρες ξεκινώντας από το Σάββατο 14 Μαρτίου, των παρακάτω και μέχρι νεώτερης απόφασης (αναγράφεται και ο σχετικός Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας ΚΑΔ):

1. Δραστηριότητες κάθε είδους υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης (ΚΑΔ 5610), με εξαίρεση τις δραστηριότητες που αφορούν διανομή προϊόντων (delivery, room service κτλ.) και παροχή προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take-away) στις οποίες δεν επιτρέπεται η χρήση τραπεζοκαθισμάτων και το σερβίρισμα σε αυτά.

2. Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις (catering) (ΚΑΔ 5621).

3. Δραστηριότητες κάθε είδους παροχής ποτών (χορευτικά κέντρα, αναψυκτήρια, καφέ μπαρ, καφενεία, καφετέριες, κέντρα διασκέδασης κτλ.) (ΚΑΔ 5630), με εξαίρεση τις δραστηριότητες που αφορούν διανομή προϊόντων (delivery, room service κτλ.) και παροχή προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take-away) στις οποίες δεν επιτρέπεται η χρήση τραπεζοκαθισμάτων και το σερβίρισμα σε αυτά.

4. Δραστηριότητες προβολής κινηματογραφικών ταινιών (ΚΑΔ 5914).

5. Εκμετάλλευση αιθουσών θεαμάτων και συναφείς δραστηριότητες (ΚΑΔ 9004).

6. Δραστηριότητες βιβλιοθηκών και αρχειοφυλακείων (ΚΑΔ 9101).

7. Δραστηριότητες μουσείων (ΚΑΔ 9102).

8. Λειτουργία ιστορικών χώρων και κτιρίων και παρόμοιων πόλων έλξης επισκεπτών (ΚΑΔ 9103).

9. Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα (συμπεριλαμβανομένων καζίνο, χαρτοπαιχτικών λεσχών κτλ.) (ΚΑΔ 9200), εξαιρουμένων των δραστηριοτήτων πλανόδιου πωλητή, υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών σε απ ευθείας (on-line) σύνδεση και υπηρεσιών στοιχημάτων σε απ ευθείας (on-line) σύνδεση.

10. Εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων (ΚΑΔ 9311).

11. Δραστηριότητες αθλητικών ομίλων (ΚΑΔ 9312), με εξαίρεση αθλητών και ομάδων που είναι σε στάδιο προετοιμασίας για τους ολυμπιακούς γώνες.

12. Εγκαταστάσεις γυμναστικής (ΚΑΔ 9313).

13. Δραστηριότητες πάρκων αναψυχής και άλλων θεματικών πάρκων (πάρκα ψυχαγωγίας, λούνα παρκ, πανηγύρια, εκθέσεις εμπορικού χαρακτήρα κτλ.) (ΚΑΔ 9321).

14. Οι ακόλουθες άλλες δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας: Υπηρεσίες ντισκοτέκ (χωρίς προσφορά ποτού ή φαγητού) (ΚΑΔ 93.29.19.04), Υπηρεσίες παιδότοπου (ΚΑΔ 93.29.19.05), Υπηρεσίες σφαιριστηρίου και συναφών ψυχαγωγικών παιχνιδιών (ποδοσφαιράκια κλπ) (ΚΑΔ 93.29.19.06), Άλλες υπηρεσίες θεάματος (ΚΑΔ 93.29.2).

15. Δραστηριότητες κομμωτηρίων, κουρείων και κέντρων αισθητικής (ΚΑΔ 9602).

16. Δραστηριότητες σχετικές με τη φυσική ευεξία (ΚΑΔ 9604).

17. Οι ακόλουθες άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών: Υπηρεσίες δερματοστιξίας (τατουάζ) (ΚΑΔ 96.09.19.09), υπηρεσίες ιερόδουλου (ΚΑΔ 96.09.19.12), υπηρεσίες τρυπήματος δέρματος του σώματος (piercing) (ΚΑΔ 96.09.19.17).

18. Η δραστηριότητα όλων των καταστημάτων λιανικού εμπορίου που λειτουργούν με συμφωνίες συνεργασίας τύπου «κατάστημα εντός καταστήματος» (shops−in−a−shop), βρίσκονται σε εκπτωτικά καταστήματα (outlet), εμπορικά κέντρα και εκπτωτικά χωριά, με εξαίρεση τα υπερκαταστήματα τροφίμων σούπερ μάρκετ.

Γενική οδηγία: Σε όλα τα σημεία εξυπηρέτησης κοινού δίνεται η γενική οδηγία τα καταστήματα να λάβουν κάθε πρόσφορο μέτρο προφύλαξης ώστε να μην δημιουργούνται ουρές άνω των πέντε (5) ατόμων.

Σημειώνεται πως οι επιχειρήσεις διατηρούν τη δυνατότητα να εκτελούν διοικητικές ή άλλες εργασίες κεκλεισμένων των θυρών με την τήρηση όλων των κανόνων υγιεινής.

Μένουν ανοιχτά (ενδεικτικά):

Λιανεμπόριο με εξαίρεση τα ανωτέρω

Λιανεμπόριο τροφίμων (π.χ. σούπερ μάρκετ)

Λαϊκές αγορές

Φούρνοι και ζαχαροπλαστεία χωρίς τραπεζοκαθίσματα

Φαρμακεία

Ιδιωτικές υπηρεσίες υγείας

Περίπτερα

Καφετέριες κατά το μέρος που κάνουν διανομή προϊόντων (delivery) και take away

Ξενοδοχεία (αυστηρά για εξυπηρέτηση των τουριστών με τη δυνατότητα delivery και take away από το μπαρ ή το εστιατόριο που λειτουργεί εντός)

Τράπεζες (με ειδικές οδηγίες για άδεια παρουσίας έως 5 άτομα σε κάθε κατάστημα / γκισέ με μέτρα προστασίας, δυνατότητα επιμήκυνσης ωραρίου και καταβολή συντάξεων σε περισσότερες ημέρες / λειτουργίες πχ δανείων σε απογευματινές ώρες και σύσταση για διαδικτυακές συναλλαγές)

Τηλεφωνικά κέντρα με ειδικές οδηγίες για κατάλληλη απόσταση και μέτρα υγιεινής των εργαζομένων

Περαιτέρω, θα ληφθούν ειδικότερα μέτρα για άτομα που εργάζονται στο Δημόσιο τομέα τα οποία ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού και πάσχουν από σοβαρή ανοσοκαταστολή.

Εκ μέρους του Δήμου Αιγιαλείας, ο Δήμαρχος κ. Δημήτρης Καλογερόπουλος εφιστά την προσοχή στους επαγγελματίες και τους καταναλωτές, ώστε να μην υπάρξουν παραβατικά φαινόμενα, που εκτός από τις προβλεπόμενες από τον νόμο ποινές, μπορεί να γίνουν επικίνδυνα για τη δημόσια υγεία. Οι δημότες οφείλουν να ενεργήσουν με σύνεση και σεβασμό στους κανόνες, ώστε να μην κινδυνεύσουν ανθρώπινες ζωές.

Ακολουθούμε πιστά τις οδηγίες! Δεν φοβόμαστε-προστατευόμαστε!