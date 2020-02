Ο συγγραφέας του «Κώδικα Ντα Βίντσι» γράφει βιβλίο για παιδιά

Ο Νταν Μπράουν, συγγραφέας του μπεστ σέλερ «Κώδικας Da Vinci» (2003), ανακοίνωσε το λογοτεχνικό του ντεμπούτο στην παιδική λογοτεχνία, με ένα μουσικό βιβλίο για παιδιά ηλικίας 3-7 ετών, το οποίο έχει τίτλο «Wild Symphony».

Το βιβλίο θα κυκλοφορήσει την 1η Σεπτεμβρίου σε 27 χώρες, σε εικονογράφηση της Ουγγαρέζας Σούζαν Μπάτορι, και θα συνοδεύεται από μελωδίες κλασικής μουσικής του ίδιου του συγγραφέα, ηχογραφημένες με τη Zagreb Festival Orchestra, τις οποίες τα παιδιά θα έχουν τη δυνατότητα να ακούν μέσω εφαρμογής smartphone. Μάλιστα, η εν λόγω εφαρμογή έχει ενσωματωμένη δυνατότητα διευρυμένης πραγματικότητας, που σημαίνει ότι οι μικροί αναγνώστες θα μπορούν να παίζουν την κατάλληλη σύνθεση για κάθε σελίδα κρατώντας την κάμερα του κινητού τους πάνω από τη σελίδα. Το downloading της εφαρμογής θα είναι διαθέσιμο δωρεάν, είτε από το διαδίκτυο, είτε μέσω του κώδικα QR της έκδοσης.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο -συνθέτης- Νταν Μπράουν γράφει μουσική για παιδιά: Στα τέλη της δεκαετίας του ’80 κυκλοφόρησε το άλμπουμ «Musica Animalia», το οποίο και αποτελεί σημείο εκκίνησης του παιδικού βιβλίου.

Το «Wild Symphony» αφηγείται την ιστορία ενός μαέστρου ποντικού που προσπαθεί να φέρει στην ορχήστρα του άλλα ζώα και σύμφωνα με τον συγγραφέα, είναι εμπνευσμένο από κλασικά παιδικά παραμύθια όπως «Ο Πέτρος και ο Λύκος» και εικονογραφημένες ιστορίες που διάβαζε μικρός.

A closer look at how Wild Symphony came to be…https://t.co/uLkEPAIiHj

— Dan Brown (@AuthorDanBrown) February 21, 2020