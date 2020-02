Πέθανε ο Mad Mike μετά από συντριβή αυτοσχέδιου πυραύλου (βίντεο)

Ο ριψοκίνδυνος Αμερικανός πιλότος Μάικ Χιούζ, γνωστός στο ευρύ κοινό με το ψευδώνυμο Mad Mike, σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια μιας αποτυχημένης απόπειρας εκτόξευσης αυτοσχέδιου πυραύλου στην έρημο της Καλιφόρνια.

Ο τρελο-Μάικ, 64 ετών, βρήκε τραγικό θάνατο όταν ο ατμοκίνητος πυραύλός του συνετρίβη λίγο μετά την απογείωση κοντά στο Μπάρστοου το Σάββατο.

Ενα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει τον πυραύλο να εκτοξεύεται στον ουρανό προτού πέσει στο έδαφος μετά από λίγο.

Ο Χιούζ ήταν γνωστός, μεταξύ άλλων, για την πεποίθησή του ότι η Γη είναι επίπεδη. Ηλπιζε να αποδείξει τη θεωρία του, πηγαίνοντας στο διάστημα.

Η εκτόξευση του Σαββάτου, που κατέληξε σε τραγωδία, βιντεοσκοπήθηκε στο πλαίσιο των γυρισμάτων του Homemade Astronauts, μιας νέας τηλεοπτικής σειράς για ερασιτέχνες κατασκευαστές πυραύλων, που θα προβληθεί στο κανάλι US Science Channel.

Με τη βοήθεια ενός συνεργάτη του, ο Χιούζ προσπάθησε να φτάσει σε υψόμετρο 1,5 χλμ. ενώ οδηγούσε τον ατμοκίνητο πυραύλο του, σύμφωνα με το Space.com

Στο βίντεο από τη στιγμή του δυστυχήματος, διακρίνεται ένα αλεξίπτωτο πίσω από τον πυραύλο, το οποίο προφανώς άνοιξε πολύ νωρίς, δευτερόλεπτα μετά την απογείωση.

Michael 'Mad Mike' Hughes tragically passed away today during an attempt to launch his homemade rocket. Our thoughts & prayers go out to his family & friends during this difficult time. It was always his dream to do this launch & Science Channel was there to chronicle his journey pic.twitter.com/GxwjpVf2md

— Science Channel (@ScienceChannel) February 23, 2020