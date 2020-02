Πέθανε ο David Roback συνιδρυτής των Mazzy Star

O θρυλικός κιθαρίστας David Roback, συνιδρυτής των Mazzy Star, πέθανε σε ηλικία 61 ετών.

Όπως αναφέρει το People, ο παραγωγός και πολυοργανίστας, που μαζί με την Hope Sandoval είχε δημιουργήσει το δημοφιλές συγκρότημα, έφυγε από τη ζωή.

Συνεργάτης του Roback επιβεβαίωσε την είδηση του θανάτου του στους Los Angeles Times και στο NBC News.

Πριν από τους Mazzy Star, ο Roback ήταν ενεργός στην εναλλακτική-νεοψυχεδελική σκηνή του Λος Άντζελες τη δεκαετία του ’80. Έπαιξε ηγετικό ρόλο στο συγκρότημα Rain Parade, και μετά τον πρώτο δίσκο άφησε την μπάντα για τους Rainy Day, ενώ στη συνέχεια σχημάτισε τους Opal με την Kendra Smith, μπασίστρια των Dream Syndicate.

Η Smith άφησε το σχήμα κατά τη διάρκεια περιοδείας όπου οι Opal «άνοιγαν» τους The Jesus & Mary Chain. Η Hope Sandoval την αντικατέστησε και πλέον η εποχή των Mazzy Star ξεκινούσε.

Το συγκρότημα είναι γνωστό για το τραγούδι «Fade Into You», που έφτασε στο Νο 44 του Billboard, από το δεύτερο άλμπουμ των Mazzy Star «So Tonight That I Might See», το οποίο κυκλοφόρησε το 1993.

Ο πρώτος δίσκος της μπάντας, «She Hangs Brightly» κυκλοφόρησε το 1990. Ο τρίτος δίσκος «Among My Swan» κυκλοφόρησε το 1996. Στον ήχο τους, πάντρευαν την ονειρική ποπ με την ψυχεδέλεια, τη φολκ και το εναλλακτικό ροκ της δεκαετίας του 1990. Οι δουλειές τους συγκαταλέγονται για πολλούς ανάμεσα στις πλέον κομβικές της εποχής.