Πάτρα: Τα άρματα του καρναβαλικού εργαστηρίου του Δήμου που θα παρελάσουν

Το άρμα της Ανακύκλωσης (ιδέα, σχεδιασμός, υλοποίηση: Γεωργία Οικονόμου) είναι ένα άρμα που χρησιμοποιήθηκαν ανακυκλώσιμα υλικά. Η κατασκευάστρια δεν χρησιμοποίησε καθόλου φελιζόλ, αντί αυτού προτίμησε χαρτί, μπουκάλια, ετικέτες μπουκαλιών, εφημερίδες, χρώματα, ύφασμα και άλλα υλικά. Η βασική ιδέα με την οποία αντιμετωπίστηκε το θέμα της Ανακύκλωσης είναι ότι κάποια υλικά δεν είναι απαραίτητο να τα πετάξουμε αλλά να μπορούμε να τους δώσουμε μια άλλη χρήση. Να μετασχηματίσουμε, ανακατασκευάσουμε τα «σκουπίδια μας» δίνοντας μια άλλη νέα δημιουργική χρήση. Η πρακτική αυτή όπως και η έννοια της Ανακύκλωσης συμβάλλουν τόσο στην οικολογία και στη σωτηρία του πλανήτη όσο και στην οικονομία.

Το άρμα «Πνοή Ζωής» (ιδέα, σχεδιασμός, υλοποίηση: Νεκτάριος Σαρηγιάννης) που αποτελεί το άρμα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος και θα το συνοδεύουν εκπρόσωποι συλλόγων στα πλαίσια της προσπάθειας ανάδειξης μίας κοινωνίας για όλους, αποτυπώνει ένα κορίτσι να τοποθετεί το … «χαμένο» πέταλο σε ένα λουλούδι, αυτό που του λείπει. Το λουλούδι χαμογελά και χαίρεται που δέχεται βοήθεια. Στο πίσω μέρος του άρματος τρεις καρδιές με τις λέξεις: «Προσφέρω», «Δίνω», «Βοηθάω». Ένα άρμα αγάπης, φροντίδας και προσφοράς αποτυπωμένο με τον πιο ευαίσθητο και συνάμα καρναβαλικό τρόπο.

Το πρώτο εντυπωσιακό άρμα του Καρναβαλιού των Μικρών που εκπέμπει αίσθηση φρεσκάδας και χαράς είναι η πολύχρωμη «Χαρούμενη Τούρμπο-Μάγισσα» (ιδέα, σχεδιασμός, υλοποίηση: Παντελής Χατζόπουλος) που η μορφή του αποτυπώνει τη Μάγισσα του παραμυθιού να πετά καβαλώντας δυο σκούπες πάνω από τα σπίτια ενός πολύχρωμου χωριού. Στο πίσω μέρος υπάρχει ένα κάστρο.

Το δεύτερο νέο άρμα του Καρναβαλιού των Μικρών είναι «Ο Μικρός Πρίγκιπας» (ιδέα, σχεδιασμός, υλοποίηση: Κώστας Τζαϊλάκης) με θέμα εμπνευσμένο από το ομώνυμο παραμύθι αλλά προσαρμοσμένο για το φετινό Καρναβάλι των Μικρών στην κλιματική αλλαγή και στην προστασία του πλανήτη. Το διακριτό μότο στο μπροστινό μέρος του άρματος «Ας φροντίσουμε τον πλανήτη με την ωριμότητα ενός παιδιού» είναι παραπάνω από εύγλωττο. Ο Πρίγκιπας πάνω από τα σύννεφα κρατά την γη και μπροστά του ξεφυτρώνει ένα ρόδο. Στο πίσω του άρματος δεσπόζει η Αλεπού, αναπόσπαστο στοιχείο του παραμυθιού του «Μικρού Πρίγκιπα».

Το τρίτο νέο άρμα του Καρναβαλιού των Μικρών είναι το «Γατί» του Νεκτάριου Σαρηγιάννη. Ένα χαρούμενο γατί παίζει με ένα κουβάρι νήμα που έχει μπροστά του.

Δυναμική τέλος θα είναι και η παρουσία των πληρωμάτων, αφού σύμφωνα με τις δηλώσεις τους στο Καρναβαλικό Γραφείο στη μεγάλη παρέλαση της Κυριακής θα εμφανιστούν 30 άρματα.

Συγκεκριμένα άρματα θα παρουσιάσουν τα παρακάτω πληρώματα:

222: αναΘΕΜΑτισμένοι, 94: PLAN BEE, 106: BOLYWOOD, 40: Την κάναμε…Ταράτσα…, 99+259: ΦΑΝΦΑΡΑ, 239: D.ηθεΝ.Α., 15+31+183: ΟΙΚΟΛΕΓΙΟΙ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΣΤΕΣ, 97: ΒΕΡΣΑΛΛΙΕΣ, 90: ΜΗ ΜΟΥ ΤΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥΣ ΤΑΡΑΤΤΕ, 60: TO BE OR NOT TO BEE, 41: ΟΙ ΦΡΟΥΡΟΙ ΤΗΣ ΑΧΑΙΑΣ – 30 ΧΡΟΝΙΑ ΠΛΗΡΩΜΑ 41, 78: ΜΑΡΙΑ ΠΑΤΡΙΝΙΩΤΙΣΣΑ, 62: Μπουλα-Λα, 120: ΧΗΡΕΣ ΑΓΓΛΙΑΣ, 128: ΚΟΚΩΡΑΙΟΙ, 11: CLOCK…τσάι, 202: ΚΥΚΛ-Ο-ΠΕΣ, 80: Τρελλός ράφτης σ΄ έραψε.., 118+165: ΒΡΑΧΥ-ΚΥΚΛΟ-ΜΕΝΟΙ, 105: Ζελετολέιπ, 107: Πάμε Μα…γυρεύοντας, 116+185: ΜΕ ΕΝΑΝ ΜΑΓΙΚΟ ΑΥΛΟ, 100: Marve!ous, 81: ΑΝΑΚΟΙΚΛΩΣΙΜΟΙ ΠΙΕΡΟΤΟΙ, 158: ΤΑ ΚΑΝΩ ΟΛΑ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 2, 103: ΑΣΤΟ καραγκιοζέψουμε, 104: ΠΟΙΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΡΛΕΚΙΝΟΙ ΣΤΟΥ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΟΥ ΤΗ ΔΙΝΗ, 83: Cavalieri, 67+114: SKAKILATRES, 4: GAMELAND και 7: τζόκερ.