Η μετά τη χειμερία νάρκη αφύπνιση της Ρωσικής Άρκτου

Κλείνοντας, είναι απαραίτητο να σημειωθεί ότι η διεθνής συγκυρία, η οποία χαρακτηρίζεται τόσο από την τεταμένη κατάσταση στην περιοχή της Μέσης Ανατολής όσο και από την παγκόσμια αναταραχή στην ενεργειακή αγορά, είναι εκείνη που οδήγησε στη σύσφιξη των ρωσο-ιρανικών σχέσεων δημιουργώντας μία ενεργειακή συνεργασία, ιδίως στα ζητήματα του πετρελαίου, του φυσικού αερίου και της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (Eric Wheeler, Michael Desai, 2016). Σε αυτή την περίπτωση η Συρία του Μπασάρ αλ Ασάντ διαδραματίζει συμπληρωματικό ρόλο στην υλοποίηση των ρωσο-ιρανικών ενεργειακών σχεδίων ενάντια στις σουνιτικές γεωστρατηγικές βλέψεις. Αναπόσπαστο παράδειγμα αποτελεί η απόρριψη εκ μέρους της συριακής ηγεσίας της κατασκευής αγωγού φυσικού αερίου σουνιτικών-και αγγλοσαξονικών-συμφερόντων (Qatar-Turkey Pipeline), ο οποίος θα διαπερνούσε τα συριακά εδάφη, προστατεύοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τα ρωσο-ιρανικά ενεργειακά συμφέροντα (τα οποία αντικατοπτρίζονται στην υλοποίηση του ενεργειακού αγωγού Islamic Pipeline) στην περιοχή (Mnar Muhawesh, 2015, Nafeez Ahmed, 2013). Άλλωστε, ευκόλως αντιληπτό καθίσταται το γεγονός ότι «για τη Συρία το κέρδος από το σιιτικό αγωγό θα ήταν μεγαλύτερο έναντι του σουνιτικού αγωγού, δεδομένης της Ρωσικής επιρροής, προστασίας και της παραδοσιακής Ιρανικής επιρροής στο φιλοϊρανικό καθεστώς του Άσαντ»(Αρχιμ. Αρίσταρχος Γκρέκας, 2017, σελ. 86).

