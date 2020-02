Λάνα Ντελ Ρέι: Έπαθε αφωνία… Λέτε να την κόλλησε ο Έλτον Τζον; (βίντεο)

Η Λάνα Ντελ Ρέι ακύρωσε την ευρωπαϊκή περιοδεία της για λόγους υγείας, καθώς έχασε την φωνή της.

Πρόκειται για το δεύτερο περιστατικό μέσα σε μία εβδομάδα, καθώς το ίδιο συνέβη και την Κυριακή 16 Φεβρουαρίου στο Όκλαντ της Νέας Ζηλανδίας, όταν ο σερ Ελτον Τζον μεσούσης της συναυλίας αναγκάστηκε να αποχωρήσει.

Η Λάνα Ντελ Ρέι με ανακοίνωση που εξέδωσε αναφέρει «ζητώ συγγνώμη απ′ όλους, αλλά έχω χάσει την φωνή μου και δεν μπορώ να τραγουδήσω. Για την ώρα, ο γιατρός συνέστησε αποχή από το τραγούδι για τουλάχιστον τέσσερις εβδομάδες. Με αγάπη Λάνα».

Η περιοδεία της ήταν οκτώ ημερών, με πρώτο σταθμό το Αμστερνταμ, το Σάββατο 22 Φεβρουαρίου και τελευταίο αυτόν στην Κολωνία, στις 3 Μαρτίου.

Το παράδοξο είναι πως τίποτα δεν έχει ανακοινωθεί στα social media της Αμερικανίδας τραγουδίστριας.

Βέβαια τόσο η O2 Arena, όσο και η Manchester Arena, ενημέρωσαν το κοινό πως η συναυλία ακυρώθηκε, ενώ θα υπάρξει επιστροφή των χρημάτων για όσους έχουν αγοράσει εισιτήρια.

Οι υπόλοιπες πόλεις στις οποίες επρόκειτο να εμφανιστεί η Λάνα Ντελ Ρέι, ήταν η Γλασκώβη, το Μπέρμινχαμ και το Βερολίνο.

CANCELLATION: It’s with regret that Lana Del Rey has been forced to cancel her upcoming EU/UK tour due to illness.

Customers are advised to contact their original point of purchase for refund enquiries.

— The O2 (@TheO2) February 20, 2020