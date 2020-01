Πάτρα: Ξεκίνησε το 6ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου

Η Πάτρα αποτελεί και φέτος σημείο αναφοράς για το Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου, με την τελετή έναρξης των προβολών του να πραγματοποιείται με επιτυχία και μεγάλη συμμετοχή, το απόγευμα της Κυριακής 19 Ιανουαρίου, στο χώρο της «Αγοράς Αργύρη».

Η τελετή έναρξης του 6ου Φεστιβάλ, συνοδεύθηκε από την προβολή τριών ταινιών οι οποίες και έδωσαν εν μέρει το στίγμα του θεσμού.

Το Φεστιβάλ, σε ότι αφορά στη πρωτεύουσα της Αχαΐας, διοργανώνεται από το Κέντρο Δημιουργικού Ντοκιμαντέρ και τον Πολιτιστικό Οργανισμό του Δήμου Πατρέων.

Η επίσημη τελετή έναρξης πραγματοποιήθηκε στις 7.30 το βράδυ, όπου και προλόγισε η υπεύθυνη του κέντρου για τις εκδηλώσεις στην Πάτρα , Μαρία Κοσμοπούλου, η οποία ευχαρίστησε το Δήμο Πατρέων και τον Πολιτιστικό Οργανισμό για την ενεργό συμμετοχή του. Η κ. Κοσμοπούλου επεσήμανε ότι «…το Φεστιβάλ περιλαμβάνει ένα πανόραμα ελληνικών και ξένων κινηματογραφικών προβολών της τελευταίας διετίας. Όλες οι προβολές είναι ελεύθερες για το κοινό….»

Η πρόεδρος του Πολιτιστικού Οργανισμού Κατερίνα Γεροπαναγιώτη – Θεοδωρακοπούλου στο σύντομο χαιρετισμό της ,αναφέρθηκε στο γεγονός ότι «… ο Δήμος της Πάτρας είναι η δεύτερη χρονιά που συνδράμει τόσο με την παραχώρηση χώρου, όσο και με υλικοτεχνική υποδομή, την ώρα που οι δράσεις πολιτισμού του Δήμου, δεν χρηματοδοτούνται από την πολιτεία, με τους εργαζόμενους να προσφέρουν ακόμα και εκτός ωραρίου, προκειμένου να στεφθούν από επιτυχία τέτοιες διοργανώσεις…».

Η κ. Γεροπαναγιώτη επεσήμανε επίσης ότι «…Το πλούσιο πρόγραμμα που προσφέρουν οι πολιτιστικές δομές του Δήμου της Πάτρας, ανάμεσά τους και ο θερινός κινητός κινηματογράφος, που «ταξιδεύει» κάθε καλοκαίρι στις γειτονιές, διευρύνεται και με μια άλλη μορφή τέχνης , το ντοκιμαντέρ….», «…Είναι η τέχνη που συμπληρώνει τη μάθηση και τη γνώση, είναι συνέχεια της εκπαίδευσης. Γνωρίζουν , ιδιαίτερα οι νέοι και οι μαθητές, τη ζωή , τις συνθήκες διαβίωσης, τον αγώνα για επιβίωση, αλλά και τους αγώνες για καλύτερη ζωή, ελευθερία και ανεξαρτησία των λαών της γης…»

Το ντοκιμαντέρ , είπε η πρόεδρος του Πολιτιστικού Οργανισμού, «…ενημερώνει για τα ήθη όλων των περιοχών της χώρας μας, συμβάλλει στη γνωριμία και επικοινωνία λαών και πολιτισμών, καλλιεργεί την αλληλεγγύη , τη φιλία , τη συμπαράσταση, απομακρύνει από τον εθνικισμό και το φυλετικό μίσος. Η επιτυχία του θεσμού και των προβολών θα είναι ακόμα μεγαλύτερη μέσα και από τη συνεργασία με την εκπαιδευτική κοινότητα και τη μαζική συμμετοχή των σχολείων της πόλης και όλων των συμπολιτών μας».

Η τελετή έναρξης «έκλεισε» με συναυλία από τοι quinteto εγχόρδων του Δημοτικού Ωδείου Πατρών σε έργα Μότσαρτ, Σκαλκώτα , Piazzola.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΒΟΛΩΝ ΤΡΙΤΗΣ 21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Τρίτη 21 Ιανουαρίου

17:00 Maid in Hell / Υπηρέτρια στην Κόλαση

Σκηνοθέτης: Søren Klovborg

Παραγωγή: Mette Heide

Διάρκεια: 59’

Χώρα Παραγωγής:Country: Denmark 2018

Σύνοψη: Οι οικιακές βοηθοί που έρχονται στη Μέση Ανατολή συνήθως καταλήγουν φυλακισμένες στα σπίτια που δουλεύουν για χρόνια χωρίς τα διαβατήριά τους και χωρίς ελπίδα διαφυγής. Η ταινία έχει μια μοναδική πρόσβαση τόσο στους εκπροσώπους όσο και τις ίδιες τις βοηθούς, αποκαλύπτοντας έναν κρυφό και αποτρόπαιο κόσμο.

Η 35χρονη Mary Kibwana είναι μια από τις χιλιάδες γυναίκες που έζησαν αυτή την κόλαση στην Ιορδανία. Είναι μητέρα τεσσάρων παιδιών και είναι τυχερή που γύρισε στο σπίτι της στην Κένυα. Γύρισε σε αναπηρικό καροτσάκι με το 70% του σώματός της καμένο. Δύο μήνες αργότερα υπέκυψε στα τραύματά της. Παρενόχληση, κακοποίηση, βιασμός και 18ωρη εργασία τη μέρα είναι η σκληρή πραγματικότητα των οικιακών βοηθών που ταξιδεύουν στη Μέση Ανατολή σε αναζήτηση εργασίας.

Φυλακισμένες στο Σύστημα Kalafa, τα διαβατήριά τους κατάσχονται και ρισκάρουν σκληρές τιμωρίες, ακόμη και φυλάκιση εάν προσπαθήσουν να διαφύγουν. Ακολουθώντας αυτούς που επιβλέπουν αυτό το εμπόριο αλλά και τις ίδιες τις βοηθούς που μιλούν για τις εμπειρίες τους, το MaidIn Hell δίνει μια καινούρια οπτική μέσα σε αυτή τη μορφή μοντέρνας σκλαβιάς.

18:00 Nûjîn / Newlife / ΝέαΖωή

Σκηνοθέτης: VeysiAltay

Σενάριο; MehmetKamil, VeysiAltay

Διάρκεια: 44’

Χώρα Παραγωγής: Τουρκία 2019

Σύνοψη:Nû Jîn, Νέα Ζωή με το σύνθημα «Η γυναίκα είναι ζωή. Η ζωή είναι αντίσταση και η αντίσταση είναι από το Κομπάνι», μιλάει για τη ζωή των γυναικών ανταρτών, Elif Kobanê (18), Vîyan Peyman και Arjîn που μπήκαν στην ομάδα Women’s ProtectionUnit (YPJ) στην μάχη κατά του ISIS. Το ντοκιμαντέρ συνδυάζει την επίθεση του ISIS της 15 Σεπτεμβρίου 2014 και την αντίσταση πέντε μηνών από τις YPJ και την ομάδα People’s Defence Units (YPG) μέσα από την οπτική τριών γυναικών μαχητών.

19:00 Around the Bed of a dying collaborator / Γύρω από το κρεβάτι ενός ετοιμοθάνατου προδότη

Σκηνοθέτης: TaM ichael, David Ofek

Σενάριο: Tal Michael, David Ofek

Παραγωγή: Ronnie Manor

Διάρκεια: 53’

Χώρα Παραγωγής:Israel (2019)

Σύνοψη: Ο Unes μένει παράλυτος μετά από ένα σοβαρό εγκεφαλικό. Είναι ξαπλωμένος στο κρεβάτι στο καθιστικό της οικογένειας, παρακολουθώντας τη ζωντανή αναμετάδοση από τις κάμερες ασφαλείας που είναι εγκατεστημένες την περίμετρο του σπιτιού του- θέμα προστασίας μετά από αρκετές επιθέσεις στην οικογένεια του. «Είμαστε ένοχοι, ντροπιάσαμε τους εαυτούς μας,» έτσι συνοψίζει ο Unes δεκαετίες συνεργασίας με τις Ισραηλινές δυνάμεις ασφαλείας και προσφοράς βοήθειας σε Εβραίους να αγοράσουν γη από Παλαιστίνιους.

20:00 Dancing with Monica / Χορεύοντας με τη Μόνικα

Σκηνοθέτης:Anja Dalhoff

Σενάριο: Anja Dalhoff

Παραγωγή: AnjaDalhoff

Διάρκεια: 74’

Χώρα Παραγωγής: Denmark (2017)

Σύνοψη:

ENG: Το 2010, η σκηνοθέτις Anja Dalhoff γνώρισε τη Μόνικα, μια Κολομβιανή πόρνη στην Κοπεγχάγη. Η ζωή της Μόνικα πέρασε μέσα από πολλές δυσκολίες. Θύμα βιασμού και κακοποίησης ως παιδί, προσπαθώντας να ξεφύγει από το σπίτι κατέληξε να δουλεύει σαν πόρνη στην Ισπανία, την Ιαπωνία και τη Δανία απ’ όπου κατάφερε να ξεφύγει από ένα μπουρδέλο όπου την κρατούσαν παρά την θέλησή της και την κακομεταχειρίζοταν. Καθ’ όλη τη διάρκεια αυτών των 25 ετών, η Μόνικα ήταν οπλισμένη με μια κάμερα και κατέγραφε την καθημερινή της ζωή. Το ντοκιμαντέρ “Χορεύοντας με τη Μόνικα” αποτυπώνει τα ίχνη της Μόνικας στο διάβα της ιστορία της – μια ιστορία ελπίδας, απελπισίας και λύτρωσης.

21:30 Όταν ο Βάγκνερ Συνάντησε τις Ντομάτες/ When Tomatoes Met Wagner

Σκηνοθέτης/σενάριο: Μαριάννα Οικονόμου

Παραγωγή: Ρέα Αποστολίδη, Γιούρι Αβέρωφ, Σπύρος Μαυρογένης

Διάρκεια: 75

Χώρα παραγωγής: Ελλάδα

Ετος παραγωγής: 2019

Σύνοψη Ενώ στο Θεσσαλικό κάμπο η γεωργία αργοπεθαίνει, ένα μικρό χωριό αντιστέκεται. Στον Ηλιά, δύο νέοι αγρότες και πέντε γιαγιάδες παίρνουν τη μοίρα στα χέρια τους και ξεκινούν να καλλιεργούν παλιούς σπόρους ντομάτας. Με τα πολύτιμα βαζάκια που παράγουν θα επιχειρήσουν να διεισδύσουν στην παγκόσμια αγορά και να κρατήσουν το χωριό τους ζωντανό.