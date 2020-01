Αυτός είναι ο τρόπος που επιλέγουμε τελικά σύζυγο

Η ψυχολογία γνώριζε ήδη πως οι άνθρωποι τείνουμε να διαλέγουμε ερωτικούς συντρόφους με τους οποίους μοιραζόμαστε κοινά χαρακτηριστικά, όπως η ηλικία, η φυλή, η θρησκεία, το εισόδημα, η εκπαιδευτική βαθμίδα, ακόμα και ο τρόπος που μεγαλώσαμε.

Μια μελέτη του 2014 έφερε ωστόσο τα πάνω-κάτω όταν μας είπε ότι παντρευόμαστε τελικά ανθρώπους με παραπλήσιο DNA!

Οι ερευνητές εξέτασαν στη μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο «Proceedings of the National Academy of Science», εκατοντάδες ζευγάρια, ανέλυσαν το γενετικό υλικό τους και αποφάνθηκαν πως οι σύζυγοι έχουν τελικά λιγότερες διαφορές στο DNA τους σε σχέση με δύο τυχαίους ανθρώπους της ίδιας φυλής.

Οι επιστήμονες του Πανεπιστημίου του Κολοράντο μάς λένε μάλιστα πως η τάση να παντρευόμαστε ανθρώπους με παρόμοιο γενετικό κώδικα είναι τόσο ισχυρή όσο η καλά καταγραμμένη στην ψυχολογία τάση να συνάπτουμε σχέσεις με ανθρώπους παρόμοιου μορφωτικού επιπέδου…