Τέξας: Κακοποιημένο παιδί ζήτησε από τον Άγιο Βασίλη «έναν καλό μπαμπά»

Το γράμμα ενός 7χρονου από το Τέξας που φιλοξενείται σε δομή για κακοποιημένα παιδιά μαζί με την μητέρα του συγκλονίζει και συγκινεί.

Το βασανισμένο παιδί έγραψε γράμμα στον Άγιο Βασίλη ζητώντας του βιβλία, ένα λεξικό, μια πυξίδα και ένα ρολόι. Ωστόσο, αυτό που επιθυμεί πάνω απ’ όλα είναι ο αγαπημένος Άγιος των παιδιών να του φέρει έναν «πολύ, πολύ, πολύ καλό μπαμπά» («a very very very good dad»).